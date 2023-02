Con tribuna antiimperialista: Miranda conmemoró los 34 años del Caracazo

Prensa PSUV.- Este lunes, se cumplieron 34 años del Caracazo, en este sentido, el Gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez resaltó dos elementos de este hecho histórico, que a su consideración son importantes en el contexto actual del país.

Desde la tribuna antimperialista que se desarrolló en el Muro de Petare, del estado Miranda, Rodríguez hizo referencia al contexto mundial, por lo que señaló que en ese momento «estaba el mundo cerrando en un ciclo, ese mismo año coincide con la caída del Muro de Berlín»

El gobernador indicó que en ese momento había quienes defendían el paquete neoliberal que se comenzó a instaurar en todo el continente.

«El paquete neoliberal que intenta aplicar Carlos Andrés Pérez, en su segundo periodo, es producto de la baja de los ingresos petroleros, pero también es producto del contexto internacional en que le tocó gobernar», manifestó Rodríguez.

En ese sentido, refirió que a los venezolanos les intentaron, por la fuerza, privatizar las empresas de Estado, los derechos de los trabajadores, la seguridad social.

«Los venezolanos, que somos rebeldes por naturaleza, que no nos gusta que nos impongan las cosas a los trancazos, al igual que hace 200 años que bordea al Waraira Repano, que el primer grito de libertad contra el Coloniaje español dijo: no no las calamos a finales de los 80», expresó Héctor Rodríguez.

Precisó que en el Caracazo, el pueblo venezolano se levantó y abrió camino hacia la construcción del Socialismo.

«No es por las políticas neoliberales, no es negándole derecho al pueblo que se solucionan los problemas y las crisis, es defendiendo el estado de Bienestar Social, es construyendo el Socialismo», afirmó.