Tania Díaz: Estoy convencida de que el pueblo de Barinas no le va a fallar al comandante 

Prensa PSUV.- La vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz afirmó que confía en el pueblo patriota del estado Barinas, quien no le va a fallar al comandante Hugo Chávez, en el próximo proceso electoral, para escoger al Gobernador de la entidad.

«Yo estoy convencida que el pueblo de Barinas no le va a fallar al comandante, no va a irse para atrás en una nueva elección. Cada elección para nosotros es un reto, también una oportunidad para profundizar», señaló Tania Díaz.

Durante una entrevista en el programa Café en la Mañana, Tania Díaz precisó que esta nueva contienda electoral en en estado Barinas, pone en manifiesto lo que advertía el comandante Hugo Chávez, sobre las pretensiones de avances del neoliberalismo, y ante este escenario, la respuesta de los chavista debe ser la unidad absoluta.

Asimismo, resaltó la importancia de estas elecciones en Barinas, lo cual consideró como un estado simbólico, ya que representa una entidad marcada por el nacimiento del comandante Hugo Chávez, y el candidato de las fuerzas chavistas, Jorge Arreaza, fue uno de los que pasó los últimos momentos al lado del líder y propulsor de la Revolución Bolivariana.

«Es muy simbólico lo que se está definiendo en Barinas, ese sentimiento de unidad chavista, la cohesión chavista se pone de manifiesto ahora en este desafío que tenemos en Barinas», expresó Tania Díaz.

A su vez, Tania Díaz precisó que las fuerzas chavistas tienen la tarea de sellar su compromiso con las líneas orientadas por el presidente Nicolás Maduro, quien llamó a la rectificación y refundación de la Revolución Bolivariana.

«Tenemos muchas cosas que corregir, nosotros somos un proceso que se está desarrollando en una nación bajo asedio, porque tenemos muchas fallas, porque cuando te dicen que hay una guerra total, no te están hablando de que te van a traer marines, aunque los trajeron, te están hablando de sabotear la economía, entonces te instalan economías criminales, donde las mafias se van apoderando del poder y del poder económico», indicó Tania Díaz.

Por último, refirió que lo maravilloso de este año 2021, es que pese al asedio que persiste contra el pueblo venezolano, «No han podido con Venezuela, no solamente con el Gobierno, no solamente con el PSUV, no han podido con la Venezuela toda», expresó Díaz.