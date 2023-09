En Ribas el PSUV Aragua movilizó más de 12 mil personas en apoyo la presidente Nicolás Maduro

Más de 12 mil militantes, simpatizantes y amigos del Partido Socialista Unido en el estado Aragua, se movilizaron este viernes a la ciudad de la Victoria, municipio José Félix Ribas, para dar respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y en repudio a las sanciones y bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la nación.

El enlace de la Dirección Nacional del PSUV para Aragua, Ricardo Molina destacó que para tal fin, fueron convocados los equipos políticos de base, de UBCh, jefes y jefas de calle, de comunidad, movimientos sociales y del Gran Polo Patriótico.

“Con esta movilización estamos demostrando la fuerza política del PSUV, dándole apoyo contundente al presidente Nicolás Maduro, diciéndole si a la paz, si al desarrollo económico, si a las Misiones y Grandes Misiones para seguir construyendo patria», dijo Molina.

Respecto al tema de las primarias de la oposición las calificó de fracaso, alertó a los venezolanos que eso lideres próximamente recurrirán a la violencia.

“Nosotros no lo vamos a permitir, nosotros estamos decididos a defender la paz y nuestro desarrollo económico, junto al pueblo y el PSUV de eso estamos claros y es por eso que le decimos, no se vistan que no van”, destacó.

Por su parte, la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, destacó que esta es la marcha municipal número 14 que realiza está organización política en la entidad.

“Se desbordaron las calles de la Victoria, con criterio y madurez política, con esta movilización decimos que estamos en desacuerdo con esas sanciones impuestas a Venezuela, contra nuestra patria, contra nuestra nación y que el presidente con mucho esfuerzo nos ha sacado adelante»,dijo.

En torno a la gira internacional realizada recientemente por Nicolás Maduro manifestó que las alianzas realizadas con China traerán prosperidad para el país.

“Venezuela se convierte en una vitrina, que muestra coraje y evidencia que los venezolanos tenemos fortaleza y que tenemos un pueblo organizado para defender el territorio», expresó.

Finalmente dijo que el Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Aragua, seguirá desplegado realizando las marchas municipales, los cafecitos y sancochos militantes, activando a su militancia y empoderando al pueblo.

Prensa PSUV Aragua