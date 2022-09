El PSUV está llamado a construir nuevas mayorías

Prensa PSUV.- Este sábado, se desarrolló el acto de juramentación en el estado Miranda, donde el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello refirió que la tolda roja está llamada a construir nuevas mayorías, con el objetivos de consolidar futuras victorias.

«(El presidente Nicolás Maduro) nos ha dicho que construyamos nuevas mayorías, esto es lo que estamos haciendo con el Partido Socialista Unido de Venezuela, se abren las puertas a nuevas caras, se abren las puertas a nuevos compañeros (…) vamos y nos los traemos para acá, para que vean como en el PSUV hay democracia, hay inclusión, que no les volteamos los ojos a nadie», indicó Cabello.

A su vez, el dirigente nacional de la tolda roja, señaló que dentro de las Líneas de acción de la Nueva Época de Transición al Socialismo, el Jefe de Estado Nicolás Maduro, ha manifestado la necesidad de que el pueblo de Venezuela se mantenga en resistencia permanente. «Nosotros tenemos que estar muy claros, que cuando el presidente nos habla de resistir, no es el que resiste y aguanta callao, no es el que resiste ahí callao a esperar qué es lo que pasa, no, nosotros resistimos en rebelión, como hemos sido siempre alzados, rebeldes, insurgente, levantando la voz cuando haya que levantar la voz», expresó Cabello.

Señaló que cuando se habla de «renacer», se refiere a partir de las cosas buenas, de unir fuerzas y sumar al venezolano, para la construcción del sueño de Bolívar y Chávez, y el «revolucionar», es cambiar todo lo que tenga que ser cambiado.

El papel de las mujeres en la Revolución

El primer vicepresidente del PSUV, destacó el papel de las mujeres en la Revolución Bolivariana, que a lo largo de estos 23 años, han demostrado su fuerza, valentía y dignidad, al asumir con mucha responsabilidad y compromiso los liderazgos de base, en el país.

«Al estar al frente las mujeres, nosotros sabemos que eso va es para adelante, nosotros que ahí no se rinde nadie, que todas las tareas van hacer cumplidas», expresó Cabello.

Por último, refirió que la militancia del PSUV, tiene la gran responsabilidad de responder a las necesidades del pueblo. «Ustedes que han sido electos, asumen una gran responsabilidad histórica, el presidente nos ha dado varias tareas dentro de la Nueva Época de Transición al Socialismo, nos ha dado la tarea de ser el partido de Gobierno (…) ¿cómo se logra eso? con el 1×10 del Buen Gobierno, la agenda concreta de acciones, mapa de soluciones las Bricomiles, en la calle, reclamando nosotros primero antes de que vaya alguien de la oposición a querer manipular», señaló Cabello.