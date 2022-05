Pronunciamiento del PSUV con motivo del 18º Aniversario de la Proclamación del Carácter Antiimperialista de la Revolución Bolivariana

PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 18º ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DEL CARÁCTER ANTIIMPERIALISTA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA POR PARTE DE NUESTRO COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ

“La Revolución Bolivariana, después de haber pasado por varias etapas, ha entrado en la etapa antiimperialista, esta es una revolución antiimperialista… No van a poder con nosotros, ni de una forma ni de la otra, no van a poder imponerle a Venezuela ¡jamás! otro Gobierno que no sea el Gobierno que el pueblo de Venezuela se quiera dar libre y soberanamente, no van a poder hacerlo”

“Enfrentando las agresiones imperiales en unidad, de pie, con dignidad, determinación, coraje y valentía, conmemoramos el momento histórico en el que nuestro Comandante Chávez levantó la bandera antiimperialista de la Revolución Bolivariana. ¡Viva la Patria!!”

“El imperialismo no descansa nunca, siempre será enemigo de los pueblos que quieren ser libres, aquí con el Comandante Chávez decidimos ser libres, soberanos e independientes, hemos en unidad Cívico-Militar-Policial derrotado toda agresión imperialista y seguro estamos que junto a este pueblo valiente, como hijos de Bolívar y Chávez, con la bandera en alto del Antiimperialismo, Nosotros Venceremos!!!”

