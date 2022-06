Pdte. Maduro es recibido por su par iraní en Teherán

El presidente venezolano, Nicolás Maduro fue recibido este sábado por el mandatario iraní, Seyed Ebrahim Raisi en el palacio de Saad Abad en Teherán.

Maduro y su par iraní tienen previsto mantener un encuentro, el cual será seguido por una reunión conjunta de delegaciones de alto nivel de ambos países.

De acuerdo al presidente venezolano, durante la reunión con el líder iraní se revisarán y potenciarán lo relacionado a su cooperación en materia energética, así como con la agenda en los sectores agrícola, científico, sanitario y educacional, entre otros.

President Raisi officially welcomes the President of #Venezuela @NicolasMaduro https://t.co/6csTH6nOJD pic.twitter.com/RFevq6Wqul

— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) June 11, 2022