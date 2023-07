Municipio Anzoátegui de Cojedes marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro (+Fotos)

PRENSA APC / PSUV Cojedes.- Las calles del municipio Anzoátegui en el estado Cojedes se desbordaron de alegría y lealtad por la Revolución Bolivariana, en una marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro, donde el poder popular manifestado en una gran marea roja repudió las acciones de la oposición venezolana en su afán de solicitar más sanciones para el país.

Movilización encabezada por Iris Varela, enlace político nacional de Partido Socialista Unido de Venezuela para Cojedes, John Carlos Moreno, organizador estadal del PSUV, el alcalde del municipio Anzoátegui, Úliber Quintero, y todo un pueblo organizado que acompañó a sus líderes en esta actividad.

Varela reiteró que el pueblo salió a las calles a respaldar al presidente Nicolás Maduro, a su vez envió un mensaje a la oposición venezolana señalando que “esa derecha fascista que cree que el pueblo va a ser fácilmente engañado “como ha pasado en pasados tiempos históricos cuando ellos en base al engaño, siendo los responsables de los males que padece el pueblo venezolano, salen con un disfraz de ovejita de corderito como que no han roto un plato y se pretenden presentar como los salvadores de la Patria”, dijo.

“Pero les tenemos una mala noticia, están equivocados porque el pueblo hoy les dice desde las calles del estado bolivariano de Cojedes ¡no se vistan que no van! nosotros lo tenemos claro, y hay que analizar compatriotas lo que ha sido todas esas actuaciones que han llevado a un grupete de fascistas hoy a pretender, incluso pasearse por las calles de este país como que ellos no han quebrado un plato, con la propia cara de las mosquitas muertas”, expresó la enlace político del PSUV.

Varela, durante su discurso, refirió que la oposición venezolana pretende hacerle ver a la población que ahora es que están descubriendo que el pueblo está pasando necesidades, resaltando que “claro que sabemos y estamos conscientes que el pueblo está pasando necesidades, pero también sabemos quiénes las han causado ¿o es que creen que nosotros somos tontos?”, apuntó.

Asimismo, la también diputada a la Asamblea Nacional, señaló que el gobernador de Cojedes y los alcaldes de la oposición ya tienen la mitad del período y que constitucionalmente se les pudiera activar un revocatorio de mandato.

Recalcó que el próximo año la Revolución Bolivariana les enviará un mensaje con las elecciones presidenciales, destacando que “ellos están recibiendo pequeñas dosis de su propia medicina en estos días”.

Mencionó que el día de ayer leía que en una calle del estado Guárico, “María La Loca, quejándose diciendo que las hordas chavistas le habían mandado un grupo armados y habían trancado la carretera para que ella no pasara, y que ella andaba con un grupo de periodistas internacionales, pues Maricori, este pueblo te tiene arrechera”, sentenció Varela.

“Este pueblo no soporta la cara de los hipócritas, la cara de los farsantes, la cara de los fascistas, eres una ofensa para este pueblo venezolano. ¿Acaso no te hemos escuchado pidiendo sanciones para el país? ¿A quién crees tú que perjudican las sanciones? al pueblo, a ella no porque los hijos lo tienen viviendo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania y en Francia, los hijos de todos ellos viven en el exterior mientras ellos piden sanciones para el país y mientras ellos dicen que hace falta redoblarlas”, señaló.

Agregó, que no caerán en chantajes de la oposición, y que no tienen derecho político por todo lo que le han hecho al pueblo venezolano. “Pidan las sanciones que ustedes quieran, no se vistan que no van”, subrayó.

También, dijo que cuando digan el Consejo Nacional electoral le ponga fecha a las elecciones presidenciales el pueblo saldrá como un solo bloque “a demostrarle a esos fascistas y al mundo entero que este es un pueblo no se doblega, no se arrodilla y es un pueblo que no se rinde”, recalcó la diputada.

Otro de los punto puntos que resaltó la enlace político del PSUV fue que el pueblo está claro y que el único momento que la población ha recibido atención social y justicia social ha sido con la Revolución Bolivariana, recordando que “antes del comandante Chávez nuestra generaciones no tenían oportunidades de ir a la universidad, no había política social de vivienda, estaban privatizando los servicios básicos y lo que esta oposición propone en sus programas de gobierno lo primero es acabar con los chavistas y también proponen la privatización de todos los servicios, privatizar Pdvsa”.

Varela, sostuvo que la oposición ha saboteado el Sistema Eléctrico Nacional, además explicó que las sanciones impiden la compra de repuestos y equipos necesarios para hacerle mantenimiento a las centrales hidroeléctricas, también dijo que la oposición se ha atrevido a atacar los centros de insumos médicos “o es que no se acuerdan cuando atacaron los depósitos de las insulinas y el depósito de los medicamentos ¿recuerdan eso?”, cuestionó Varela.

Por último, Varela felicitó al pueblo de este municipio “que no huye ni se esconde ante el aguacero, ni que llueva, truene o relampaguee, el pueblo sale a las calles a respaldar la revolución. A nosotros la oposición no nos va a chantajear ni nos va a quitar nuestra alegría, a nosotros nos van a conseguir resteados en cualquier escenario que se nos presente”, acentuó.