Mensaje del PSUV en conmemoración al Día Internacional de la Mujer

MENSAJE DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN HONOR A LA MUJER HOY, MAÑANA Y SIEMPRE, EN OCASIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER DESDE LA PATRIA BOLIVARIANA, DONDE LA REVOLUCIÓN ES FEMINISTA. LA PATRIA ENCARNADA EN MUJER

08.03.2023

“Estoy convencida de que la fuerza de la mujer venezolana nos seguirá llevando de victoria en victoria porque con la Revolución las mujeres llegamos para ser protagonistas de la vida social y política.”,

CILIA FLORES DE MADURO

PRIMERA COMBATIENTE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

“Las mujeres tienen en mi un hermano, un presidente que no solo se declara feminista, sino que cree que la mujer es superior a cualquier hombre, en su sensibilidad, entrega y humanidad”,

NICOLÁS MADURO MOROS

COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS

PRESIDENTE HACEDOR DE LOS SUEÑOS Y ANHELOS DE TODO EL PUEBLO

“Sin la mujer no hay revolución, no hay patria. A pesar de las dificultades, las amenazas y ataques imperialistas, la mujer venezolana no se ha rendido ni se rendirá jamás, representa al pueblo valiente y si la mujer venezolana no se ha rendido, aquí no se rinde nadie. Yo no sé si consta en algún lado, pero si no consta en algún acta, lo hago constar en este acto: Me declaro absolutamente feminista por todo lo que me quede y reste de vida, porque Venezuela es la Patria encarnada en mujer.»,

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

DEFENSOR DE LA PATRIA COMO SEA, DONDE SEA, CONTRA QUIEN SEA

Nuestro Comandante de Todos los Tiempos Hugo Chávez inició el milagro en 1999, y hoy seguimos materializando su sueño, su legado con dignidad para la familia venezolana al cual la gestión del compañero presidente Conductor de Victorias NICOLÁS MADURO apuesta y trabaja incansablemente por la consolidación de los proyectos y sueños del Comandante Chávez, ajustados a los nuevos tiempos, necesidades y retos aplicando las 3R.NETS de la Nueva Época y las Siete Líneas Estrategias de Tareas para el año 2023 con un Presidente, el Presidente NICOLÁS MADURO hecho Pueblo, un Pueblo que Gobierna la Patria en perfecta unidad con todos y todas, porque a la final todos y todas somos hermanos y hermanas de la misma tierra y sueños hermosos por cumplir. Lo lograremos, que nadie lo dude porque con el Presidente hacedor de sueños y la esperanza NICOLÁS MADURO, el Pueblo Seguirá Venciendo y construyendo la patria bonita para la paz, la felicidad, prosperidad y unión.

NICOLÁS MADURO ES UN PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA PARA LA PAZ, FELICIDAD Y PROSPERIDAD DE TODO EL PUEBLO

Es nuestro destino, lo lograremos, Nosotros Venceremos!!!

Fidel Ernesto Vásquez

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE OBRERO CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO MOROS

MENSAJE PSUV DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER