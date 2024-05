José Alejandro Terán: En Venezuela tenemos algo más poderoso que son las redes sociales humanas

Prensa PSUV.- Este miércoles, el enlace del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el estado La Guaira, José Alejandro Terán aseguró que, hoy la batalla comunicacional y electoral, no se libra solo en las redes sociales, sino en las calles junto al pueblo.

“Sigan creyendo que en Venezuela solo existen las redes digitales, yo les voy a decir una cosa, miren pa, acá, en Venezuela tenemos algo más poderoso que son las redes sociales humanas, las redes sociales físicas, del pueblo. Eso no lo tenía Argentina, no lo tenía Brasil, no tiene ningún país del mundo”, expresó Terán.

La derecha se deja llevar por los likes y las redes digitales, que son controladas por las grandes corporaciones, “por eso, es que cuando conocen los resultados que anuncia el CNE (Consejo Nacional Electoral), en cada proceso electoral, quedan locos”, dijo Terán.

Por último, llamó a todos los venezolanos a defender su Patria, a través del voto el próximo 28 de julio en las elecciones presidenciales porque a su consideración la confrontación es de los valores del bolivarianismo, el chavismo y Revolucionario contra el imperialismo y sus intereses de saquear los recursos naturales de Venezuela.

“Esto es una confrontación de dos programas de gobierno. Nosotros tenemos las 7T y tenemos la Constitución que la redactó el propio Chávez y la aprobó un pueblo en Constituyente, ese es nuestro proyecto histórico”, manifestó Cabello.