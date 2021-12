Jorge Arreaza: La única manera de recuperar estructuralmente y para siempre la economía venezolana es desatando las fuerzas productivas y éste es el momento

Prensa PSUV/WV.- Desde la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez), Jorge Arreaza, candidato del Gran Polo Patriótico a la Gobernación de Barinas, celebró un encuentro con diversos medios de comunicación que fue transmitido por 17 emisoras radiales en el estado.

Agradeció a la Unellez, por el espacio y destacó que la infraestructura de esa institución está entre las prioridades y será intervenida en el buen sentido de la palabra, para mejorar espacios, dotación, laboratorios y áreas de estudio. Afirmó: “vamos apelar a todo el conocimiento desde los saberes ancestrales hasta las tecnologías más desarrolladas, que puedan ser aprovechadas desde este centro de estudio”.

Contó que “una vez, celebradas centenares de asambleas populares se obtuvo el plan de Gobierno para que el pueblo de Barinas lo estudie y lo critique, ya que es la crítica lo que nos brinda la oportunidad de reflexionar y rectificar. Ese Plan tendrá un valor especial para los barineses”.

“Si hay una situación que desespera, es que haya obstáculos para ser más productivos; el plan de vialidad agrícola es indispensable. Las condiciones para un plan de siembra hay que generarlas con el Gobierno Central, las instituciones, el pueblo y la inversión privada, independientemente del origen de la propiedad de la tierra; lo que tenemos es que producir”, afirmó.

Dijo “la única manera de recuperar estructuralmente y para siempre la economía venezolana es, desatando esas fuerzas productivas y este es el momento, porque estamos en un estado que también es petrolero, con un tipo muy valioso para el procesamiento del petróleo pesado, aunque las secuelas del bloqueo nos permiten pasar la página del rentismo petrolero y enfocarnos en otras áreas”.

Recordó que “el primer motor de la Agenda Económica Bolivariana es el agroindustrial y articulando con los otros motores vamos hacia allá”. Destacó que, el Plan de Gobierno incluye los derechos sociales para la protección del pueblo.

Sobre la estrategia de gobierno, informó que “la idea de las Brigadas de la Esperanza serán parte de la gestión, “que la propia comunidad ponga a disposición sus capacidades en todos los ámbitos. De ellos dependerá mucho el futuro y el Estado debe cumplir con sus obligaciones”.

En cuanto a los problemas que no niega que existen planteo Arreaza “es fácil decir que hay obras inconclusas o abandonadas, los problemas de los CDI, los consultorios de Barrio Adentro, las Aldeas universitarias tienen problemas”, y los vamos a resolver, “pero no olvidemos que no existirían estas figuras de no ser por la revolución bolivariana, que es lo que vienen a destruir quienes aspiran llegar a la Gobernación para llenar el estado de violencia y desde aquí, generar un proceso de desestabilización nacional”.

“El Comandante Chávez y la revolución sembraron aquí en estos años, potencialidades para generar las condiciones de desarrollo que se requieren. “Aquí está el CAEZ, complejo azucarero más importante del país, el Complejo Agrogenético Florentino, para despertar la potencia que el estado tiene”, expresó.

En cuanto a los recorridos efectuados por dichas instalaciones mencionó: “en unas oportunidades la he visto dormida, en otras semi despierta y en otras, a plena capacidad. Se sorprenderán de lo que somos capaces de hacer con un poquito de voluntad. Y luego verán en el Plan, las propuestas y proyectos más elementales” considerando tanto lo grande como lo pequeño.

“La única manera de afrontar este desafío es dejando que el pueblo nos diga cual es el camino a seguir” y más adelante agregó: “Yo no vine aquí a hacer lo que me digan los Chávez, yo vine hacer lo que me digan el presidente Maduro y lo que me diga el pueblo”.