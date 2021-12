Jorge Arreaza: No hay manera de resolver los problemas del pueblo si no está organizado (+FOTOS)

Prensa PSUV//WV//.- La tarde de este martes, Jorge Arreaza Monserrat, candidato a la Gobernación de Barinas por el Gran Polo Patriótico, atendió la invitación auna asamblea convocada por el Poder Popular del sector Varyna, en el municipio Barinas, con el fin de identificar juntos y de primera mano las necesidades más sentidas de la población.

En relación al tema de las viviendas que son necesarias, dijo: “les he pedido a las UBCh, un levantamiento casa por casa, familia por familia, para atender los problemas estructurales en este tema pero, es necesario que se organicen porque no hay manera de resolver los problemas del pueblo si este no está organizado”.

Arreaza, quien tiene en común con los barineses el coraje libertario del Comandante Chávez, destacó la importancia y seriedad necesaria en la conformación del 1×10, fundamental para la movilización de los votos y al respecto señaló: “podemos lograr mucho, pero si no ganamos el nueve de enero, no hacemos nada”.

Exhortó a buscar al ni-ni, al pariente, al familiar, a compañeros y vecinos que no votaron en las pasadas elecciones porque estaban descontentos y una vez logrado, “tenemos que crear las condiciones para que Barinas sea el estado más poderos de la República Bolivariana de Venezuela”, y el principio es votando por la Revolución el nueve de enero.

Con los campesinos y productores, Arreaza planea sembrar 100 mil hectáreas, “pero para ello, tenemos que trabajar coordinados, tiene que haber insumos, semillas, fertilizantes, gasoil, vialidad agrícola y todo eso, lo vamos hacer” afirmó.

Antes de cerrar su intervención, manifestó que no será un gobernador como cualquiera, “Yo no seré un gobernador normal, yo vengo a gobernar con las mujeres, productores, campesinos, jóvenes, trabajadores, comunidades organizadas y tenemos que darle duro con el trabajo estos cuatro años, y después que hayamos arreglado los problemas, tendremos derecho al descanso”.