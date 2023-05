Jorge Arreaza: Consulta Popular Miranda 2023 es ejemplo de democracia para el mundo 

El ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, expresó este domingo que la Consulta Popular Miranda 2023 es un ejemplo de democracia plena para el mundo.

Tras su llegada al centro electoral Unidad Educativa José de Jesús Arocha , en Petare, municipio Sucre, manifestó su reconocimiento al proceso electoral en el cual los vecinos y vecinas de la entidad deciden cuáles proyectos comunitarios priorizar para invertir recursos que aportará la Gobernación para su ejecución.

«Es el poder obedencial, el poder que obedece al pueblo organizado, que no es cualquier pueblo», indicó, para luego recordar que esto forma parte del ejercicio de democracia participativa y protagónica que impulsa la Revolución Bolivariana.

Asimismo, aprovechó la ocasión para explicar que los proyectos con más votos en esta Consulta Popular Miranda 2023 recibirán un millón de dólares para su realización, lo que no implica que los demás que no sean electos no vayan a ser concretados.

Por su parte, la diputada a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), María León, felicitó al pueblo mirandino por ser ejemplo de tenacidad y lucha frente a las sanciones: «Mientras más sanciones, más medidas coercitivas, más victorias (…) Que lo sepa el mundo, aquí encabezamos la lucha liberadora contra el imperialismo «.

Para la Consulta Popular Miranda 2023 están habilitados 1708 centros de votación, donde los ciudadanos podrán elegir cuál proyecto comunitario priorizar. Para tal fin, el Ejecutivo regional ha dispuesto de un fondo de un millón de dólares a distribuir en los proyectos seleccionados.

Prensa Gobernación de Miranda