Jefe de Estado ratifica que el 2021 fue el año de crecimiento económico en Venezuela frente al bloqueo imperial

El presidente de la República Nicolás Maduro, ratificó que el 2021 fue el primer año de crecimiento económico para Venezuela, pese a la persecución financiera, económica, monetaria y comercial propiciado por el imperialismo estadounidense.

El Jefe de Estado manifestó durante la entrevista concedida en el programa Diálogo Especial que transmite el canal de televisión árabe, Al Mayadeen en Español, que derrotó al bloqueo criminal estadounidense,”gracias al pueblo libre de Venezuela y a nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas revolucionarias”.

Indicó, que la nación Bolivariana comenzó un crecimiento en la producción alimentos, los bienes, servicios, la industria, el comercio, el mercado interno del país. “Estamos en una economía real, y todo eso ha tenido un gran impacto en la actividad económica de la gente de a pie, la familia y el pueblo”.

El Mandatario Nacional, aseguró que ha puesto en marcha la base del trabajo colectivo; estimulando a todos los sectores económicos, de esta forma comienza a dar buenos resultados.

“Yo me inspiro en la historia heroica de nuestra Patria. Me inspiro en el amor y pasión patriótica que tiene el pueblo, sin el pueblo de Venezuela nosotros no fuéramos nada. Hay que tener fe en el pueblo”, apuntó.

VTV