«Hemos encontrado un fervor revolucionario y un espíritu chavista en las movilizaciones»

Prensa PSUV.- Este sábado, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseveró que «hemos encontrado un fervor revolucionario y un espíritu chavista».

Durante la Gran Marcha Nacional contra el Fascismo, el dirigente nacional señaló que en Venezuela no se va a dar una situación similar a la ocurrida en Bolivia. «El pueblo de Venezolano no cae en situaciones de violencia y si creen que eso acá va a ocurrir, están equivocados. Ya eso acá no va a ocurrir, cuando ellos intenten algo responderemos de manera inmediata, tal y como lo hicimos el 11 de abril».

Cabello, dijo que el pueblo chavista se movilizo de todas parte de Venezuela, «las fuerzas chavistas desplegadas por todo el país, le darán una nueva victoria a la Revolución Bolivariana en el 2020».

Finalmente, destacó que en Venezuela hay un solo presidente y se llama Nicolás Maduro Moros.