Estructuras de base del PSUV tienen tarea prioritaria de promover escolarización de la infancia en el país 

Prensa PSUV// FG//.- Este jueves, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, asignó tareas a las estructuras de base, siendo prioridad escolarizar a todos los niños y niñas de Venezuela.

«El presidente Nicolás Maduro, dió tareas a las estructuras y una de las tareas fundamentales es, que no puede quedar ningún niño fuera de la escolaridad, que no este estudiando en su calle o comunidad; los niños son el futuro de esta patria», dijo.

Asimismo, indicó que el PSUV, va a un proceso de elecciones para ganar y para que la Revolución siga: «Eso lo debemos tener muy claro, ellos, (los sectores de oposición); le transmiten a sus amos del imperio que nosotros estamos listos para irnos pero, la verdad es que nos vamos en el 2700, por allá», destacó.

Además, refirió que la estructura que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, no la tiene ningún partido: «La militancia del PSUV no la tiene nadie en este país, ustedes han aguantado, son millones y no se han ido; que vengan, que aquí encontrarán a los chavistas unidos para dar la batalla». Concluyó.