Esto dijo Diosdado Cabello en la juramentación del equipo político del PSUV y JPsuv en Guárico

Prensa PSUV // Floriana Guzmán//.- Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante el acto de juramentación del equipo político estadal del PSUV y JPSUV de Guárico indicó que esta organización política tiene la responsabilidad de sumar a todos los venezolanos a pesar de sus particularidades, pero con el mismo camino de la Revolución.

El dirigente nacional expresó que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que dar el ejemplo que les enseñó el Comandante Hugo Chávez, y la dirigencia tiene que ser igual a la militancia.

«Chávez nos dió un ejemplo y el PSUV tiene que dar el ejemplo, la dirigencia debe ser igual al pueblo, tenemos que ser iguales a nuestra militancia, si la militancia está en combate, tenemos que estar en primera fila», manifestó.

Asimismo, precisó que el PSUV tiene que ser una estructura de verdad.

«El PSUV tiene que ser una estructura de verdad, nosotros somos de verdad, aquí no hay invento, somos de carne y hueso, las estructuras nuestras tienen que ser de verdad, no pueden ser de carpetas, no pueden ser de computadoras», Diosdado Cabello.@dcabellor #Guárico 🚩 pic.twitter.com/wAudxpBGxJ

— PSUV (@PartidoPSUV) February 16, 2023