Esto dijo Diosdado Cabello durante la gran movilización de la Revolución en el estado Zulia

Prensa PSUV // Floriana Guzmán//.- Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desde el estado Zulia, destacó que la Revolución Bolivariana llegó a Venezuela gracias al pueblo.

«Esta Revolución llegó aquí a Venezuela por ustedes y se mantiene por ustedes compañeros y compañeras. El Comandante Hugo Chávez nos dejó esa línea, siempre con los más humildes tengan o no tengan la razón y siempre estaremos con el pueblo de Venezuela», dijo.

En este sentido, indicó que la oposición venezolana juega a la división y el chavismo debe estar cada día más unido.

«Ellos juegan a la división, ellos juegan a que nosotros nos peleemos entre nosotros y nosotros tenemos que estar cada día más unidos. Por eso hoy a esos que pidieron sanciones, bloqueos y bombardeos, le decimos que no se vistan que no van, el que va es Nicolás», dijo.

«Tenemos muchas tareas, cuando venga la gente de la oposición ustedes le dicen que están inhabilitados y que no se vistan que no van, el que va es Nicolás. Ellos se creen superiores; creen que están arriba y nosotros abajo. Aquí todos somos iguales, así no los enseñó el Comandante Hugo Chávez «, manifestó.

Por último, agradeció a los jefes de calle, comunidad y UBch por la gran responsabilidad y el extraordinario trabajo que han realizado atendiendo al pueblo.

«Yo le digo a la Dirección Nacional que debemos ser como los jefes de calle, comunidad y UBch. Ellos están en la calle las 24 horas del día. Nosotros tenemos que ser como ustedes hermanos y hermanas que tienen la moral para decirle a su pueblo que no hay pero aquí estoy yo. Yo estoy seguro que más de un caso de ha resuelto gracias a la voluntad de la gente. Por el amor y por la solidaridad», concluyó.