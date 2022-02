Diputado que ande en malos pasos o se haya desviado tantito así, irá a la cárcel: Jorge Rodríguez

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, advirtió este martes que los diputados que incumplan con su juramento irán a prisión, tras referirse al caso de la parlamentaria Taína González Rubio, quien fue detenida en Falcón por su presunta vinculación con una red del narcotráfico.

«Irá a la cárcel si un diputado o una diputada incumple con su juramento y se convierte en un nauseabundo traidor o traidora. A la cárcel van a ir todas y todos que se desvíen del correcto camino», aseveró durante su intervención en la sesión de este martes, en la que se allanó la inmunidad parlamentaria de González Rubio, a quien calificó de «delincuente» y «traidora».

«Que se la trague la historia, que se la trague el lodo de la traición», afirmó.

Indicó que todos los parlamentarios tienen que «asumir la responsabilidad de nuestra conducta en la Asamblea», y señaló que «no podemos hacernos los locos» y se deben decir «las verdades en la cara».

«Hay indignaciones que no se pueden ocultar y tienen que ser analizadas en sus causas y sus efectos con todo el pueblo de Venezuela. Hay ascos que no se pueden ocultar, hay acciones que no pueden ser tapadas, justificadas, que no pueden ser avaladas. Hay traiciones a la palabra, al juramento que se hizo aquí», recalcó.

Aseveró que hay acciones «que no pueden ser perdonadas» y lamentó que se traicione «la buena fe y la visión de vida y futuro del pueblo que los eligió como diputadas y diputados».

¿Cómo le veían los traidores y las traidoras la cara a Diosdado Cabello, jefe del Bloque parlamentario de la Revolución?, inquirió Rodríguez, al tiempo que señaló que «no existirá piedra donde se puedan esconder los corruptos, narcotraficantes».

«Por un puñado de dólares se aliaron a los mismos carteles de narcotraficantes que han intentado asesinar al presidente Maduro y que han asesinado a soldados dignos de esta patria», sostuvo.

Reafirmó que si el primer mandatario pide «castigo para los corruptos y narcotraficantes» lo hace con «la moral de quién se ha enfrentado a ese cruel imperio».

Por dinero, señaló, traicionaron al país, al pueblo que los eligió y pusieron en riesgo la seguridad de la nación y del Parlamento.

Mensaje a los diputados

Rodríguez envió un mensaje a los diputados y les recalcó que fueron ellos quienes eligieron ser candidatos, sin obligaciones, por lo que recalcó que el juramento que hicieron los lleva a «renunciar a los amigos con billetes, a los restaurantes, a los bares».

«Ustedes saben cómo empieza la traición. La traición siempre empieza con el billete. A todos esos traidores que desde el exterior buscan aniquilar y acabar la revolución bolivariana, arrancaron robando, empezaron robando y fueron presas fáciles del imperialismo», dijo.

«Solamente les quiero decir algo», añadió. «Si un diputado o una diputada lo descubrimos, porque lo vamos a descubrir, que ande en malos pasos o que se haya desviado ante el juramento (…) irá a la cárcel», alertó.

Justicia

En su discurso, Rodríguez aseveró que tienen el deber de pedir al Ministerio Público que «las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias, caiga quien caiga».

«Ojalá pudiera haber suficiente justicia en nuestros códigos penales para este tipo de atentados contra la palabra, contra la vida de nuestro pueblo», agregó.

La diputada psuvista fue detenida el pasado 27 de enero en Sabana Alta (Falcón) junto a la alcaldesa del municipio Jesús María Semprúm (Casigua El Cubo), Zulia, Keyrineth Selenia Fernández Epieyu (35), mediante un operativo ejecutado por la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nº 13. Ese día los agentes incautaron 6 panelas de cocaína que presuntamente transportaban ocultas en una de las dos camionetas donde viajaban alcaldesa y diputada.

Más temprano, antes de la sesión de este martes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó la responsabilidad de la diputada y envió una comunicación al Parlamento para que determine si levantaba su inmunidad.

En la sesión también se aprobó por unanimidad la renuncia de la diputada Jeycar Pérez, del partido Organización Renovadora Auténtica (ORA), quien fue detenida el pasado cuatro de enero en Táchira.

Pérez estaba siendo investigada desde septiembre del año 2020, investigación que condujo a la detención en La Guaira de las ocho personas con las 336 panelas de cocaína.

