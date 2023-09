Diosdado Cabello: Venezuela es un país libre, soberano e independiente

Prensa PSUV // Floriana Guzmán//.- Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresó que Venezuela es un país libre, soberano e independiente y los asuntos de Venezuela los resuelven los venezolanos.

«Venezuela es un país libre soberano e independiente, y los asuntos de Venezuela lo resolvemos los venezolanos y las venezolanas. Que ellos (imperialismo) digan que está en peligro la democracia en Venezuela no, nos importa «, dijo.

Asimismo, informó que: «A nosotros no nos importa lo que piensen 20 senadores de Estados Unidos. Que se preocupen por los problemas que tienen en Estados Unidos; nosotros no nos metemos en los problemas de Estados Unidos, no nos importa y menos cuando comienzas a revisar los nombres de los que están ahí firmando. Gente sin autoridad, moral de ninguna naturaleza que han compilado contra el estado venezolano y contra el pueblo de Venezuela».

Además, manifestó que la única preocupación que tiene el imperialismo norteamericano es robarse los recursos naturales de Venezuela.

«Mientras esté la Revolución Bolivariana no se pueden robar absolutamente nada. Nosotros no se lo vamos a permitir; pero si llega alguien a gobernar este país que no sea la Revolución Bolivariana le van a entregar al territorio», concluyó.