Diosdado Cabello sobre primarias de oposición: “Eso es un acto tutelado por los Estados Unidos”

Prensa PSUV//Wilman Verdú. Diosdado Cabello Rodón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, se pronunció al ser consultado sobre el escarnio en que se encuentra atrapada la oposición venezolana en relación al acompañamiento o no, del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones primarias que tentativamente celebraría la oposición.

Al respecto Cabello, expresó: “No sé, en verdad a estas alturas de los dimes y diretes que la misma oposición ha hecho sobre esa figura, ¿qué es lo que viene mañana?; así como hoy dicen que no, mañana pueden salir diciendo que sí, es una dura realidad, con CNE o sin él, es una dura realidad”.

Los tiempos se los están comiendo, de los centros de votación nadie sabe; ahora ellos dicen que no van a decir los nombres de los miembros de mesa, eso los tiene en guerra, la pelea ahorita no es si hay o no hay CNE, la pelea es por ver quienes estarán de miembros de mesa, por el tema de la trampa entre ellos”. Evaluó.

“Que ellos pidan o no al CNE, la verdad es que nosotros no nos metemos en eso, más allá de lo que ellos digan, pero, a estas alturas sigue sobre las primarias una gran incertidumbre, ¿se harán?, ¿no se harán?, ¿Cómo se harán?”, interrogó.

Agregó Cabello: “Lo que sí es cierto es que, como en las encuestas, dan los resultados de acuerdo a quien paga la encuesta, la música la pone quien paga y es evidentemente quien esta recibiendo la plata que están enviando de los Estados Unidos”.

“El que crea que las primarias es un acto de los partidos de oposición, que siga creyendo”, advirtió, “pero eso es un acto tutelado por los Estados Unidos y esa decisión de si hay o no CNE, eso no depende de ellos, depende de las ordenes que les lleguen de los estados Unidos”. Concluyó.