Diosdado Cabello: Si la oposición está diciendo regístrate aquí que vas a votar en las primarias les están cayendo a coba

Prensa PSUV// Wilman Verdú.-

Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, (PSUV), expresó la tarde de este lunes, en rueda de prensa en Caracas, sus impresiones sobre lo que considera es la estafa en curso de las primarias de oposición.

Al respecto señaló el líder revolucionario que, «estaba viendo unas declaraciones de la comisión de primarias, en las que hablaban del número de personas que tienen inscritas en lo que ellos llamaron el registro para participar, con el que creen ellos que van a hacer las primarias de la oposición, que según dicen ellos, sobrepasa, números de las 200 mil personas».

«Y decimos, según números de ellos; porque no tenemos ni una sola razón para creerles, pero siendo 200 mil personas según las firmas que se han registrado, ¿qué ha pasado con los, según ellos, más de ocho millones de venezolanos que se han ido de nuestro país?, ¿por qué hay tal desconexión entre lo que pueda pasar en el país y esas personas que se fueron de nuestro país? Se preguntó Cabello.

«Digo yo aquí, ¿será que esas personas que se fueron estan más disgustadas con ellos que con el gobierno?», se preguntó.

«Tienen razón en estar más disgustados con ellos, porque muchos tenían empresas y se tuvieron que ir de Venezuela, debido a que sectores opositores pidieron sanciones, bloqueos, persecuciones, y la economía del país se vino abajo y esta gente, está más disgustada con los sectores opositores que con nosotros, pero que sean solo 200 mil personas, que pena y que tristeza», afirmó.

Como advertencia expuso: «Voy a lo otro, lo grande de esto es que, señores de la oposición que me escuchan en sus casas, que están fuera de nuestro país, el hecho de que se registren no quiere decir que puedan participar en unas elecciones en Venezuela», ya que, «para participar en unas elecciones en Venezuela, existen unas condiciones, tiene que estar registrado y asignado a un centro de votación, una escuela, un liceo, de una comunidad, un municipio, una parroquia’.

Recordó Cabello, que: «Nosotros por ejemplo, no tenemos relaciones con los Estados Unidos, y si no funcionan los consulados ¿cómo se activa el centro de votación? Eso no es culpa nuestra, eso es culpa de la oposición venezolana, es culpa del imperialismo norteamericano, no nos echen la culpa a nosotros, que lo único que hemos pedido es respeto».

«Si a usted le están mintiendo y le están diciendo regístrate aquí que vas a votar en las primarias, les están cayendo a coba, lo están estafando, nuevamente está siendo estafado», argumentó.

«Eso en política no debería ocurrir a estas alturas, pero esas son las herramientas que usa la oposición venezolana para engañar a sus seguidores». Concluyó Cabello.