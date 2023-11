Diosdado Cabello: Aquí quien tiene el poder es el pueblo de Venezuela

Comando de Campaña Venezuela Toda.- «Se consulta a quien tiene el poder y el que tiene el poder es el pueblo de Venezuela», así lo ratificó el coordinador de Movilización y Defensa del Voto del Comando de Campaña Venezuela Toda, Diosdado Cabello, al referirse a las declaraciones de que en Guyana están hablando con sus amigos del mundo por el diferendo con el territorio Esequibo.

Desde el estado La Guaira, Cabello aseveró «ese gobierno puesto ahí por la ExxonMobil, que tiene ya bastante tiempo provocando, tomando decisiones, amenazando, hoy nos amenaza que están hablando con sus amigos del mundo, yo les voy a decir algo a estas alturas, Estados Unidos no nos mete miedo a nosotros, no, no, a estas altura no».

Señaló que no hay explicación para que Guyana hable con sus amigos en el mundo, «cuando hay un documento real, tangible y firmado en el año de 1966, como lo es el Acuerdo de Ginebra, que establece las formas y las maneras cómo debe tratarse el diferendo sobre nuestra Guayana Esequiba».

Finalmente aseguró que Venezuela no le va a robar el territorio a Guyana, Venezuela no le quiere robar ni un centímetro a nadie, pero tampoco vamos a dejar que nos roben un territorio que nos ha pertenecido históricamente».