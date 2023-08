Diosdado Cabello Rondón: No vamos a caer en chantajes y la justicia tiene que actuar

Prensa PSUV// Wilman Verdú//- Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuestionó la tarde de este lunes, la intención de la oposición imperialista de instrumentalizar e invocar el discurso liberal en que se enmarca la doctrina internacional de derechos humanos, con el fin de usarlo a favor no de presos políticos, sino de políticos presos por la comisión de delitos gravísimos contra la población venezolana, el Estado y la nación.

Al respecto, en el marco de la acostumbrada rueda de prensa que, para mantenerse en diálogo con el país, el PSUV, ofrece regularmente cada lunes, Cabello expresó al ser consultado sobre los dos relatores de la ONU, que han desconocido la verdad de lo que ocurrió con los seis opositores condenados a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, acusando al gobierno de perseguir sindicalistas.

“La ONU es un organismo que controla Estados Unidos directamente. Paga. Estados Unidos paga para atacar a Venezuela”. “¿Corte penal Internacional? La paga estados Unidos, ninguna decisión de allí, va salir para favorecer a Venezuela; nunca”.

“¿Fiscal de la Corte penal Internacional? Pago, y el que quiera ver y ponerlo en una balanza, vea cuando ese caballero vino para acá, una vez, no en esta visita sino en la primera visita que hizo, había estado en Chile, y exoneró de los delitos cometidos en Chile, estuvo en Colombia, y exoneró a Iván Duque, vino a Venezuela y condenó. Es como muy sesgada la forma”, afirmó Cabello.

Sobre las personas condenadas, expresó: “Ninguna de esa gente tiene ni cotizaciones en el Seguro Social, y ¿Cómo es que son sindicalistas?”; “Es como algunos que se dicen defensores de los trabajadores y cuando les revisas las manos, no tienen ni un callito, ni una cotización en el Seguro, se ponen crema todos los días en las manos para evitar las callosidades y dicen ser defensores de las trabajadoras y los trabajadores, por Dios”.

“Lo que no vamos, es, a caer en el chantaje de ellos para que la justicia no se mueva, ya pasamos por allí, y los resultados no fueron buenos. La justicia tiene que actuar”. Concluyó Diosdado Cabello.