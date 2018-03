Cabello se pronunció ante la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (+TUITS)

Prensa PSUV.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello se pronunció este miércoles, ante la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú, tras los escándalos de corrupción vinculados con la empresa brasileña Odebrecht y la compra de votos a cambio de la realización de obras.

En este sentido, a través de su cuenta en la red social Twitter, el dirigente de la tolda roja manifestó que esta acción de un vuelco a la política actual del Perú, la cual estaba sujeta a los mandatos del Gobierno norteamericano.

“Ya va, si Pedro Pablo Kuczynky decidió renunciar, ante su incapacidad moral, me pregunto: quién le moverá la colita al jefe del imperialismo en Lima?. Que pena con ese señor. Otra pregunta: y ahora quién dirigirá el grupo de grima? Estas cosas me ponen triste!”, expresó Cabello.

De igual forma, El dirigente nacional del PSUV, celebró que con la decisión adoptada por Kuczynky, su postura que pretendían excluir a Venezuela de la VIII Cumbre de las Américas, no tendría ninguna facultad legal para impedir que un país miembro de ese organismo multilateral se presente en el mismo.

“Tengo otra pregunta inocente: qué pasa si yo estoy organizando una fiesta, sarao o reunión, no digo cumbre porque me da pena, y de repente me dicen tú no puedes ir?, Qué hago?: me llego de arrocero, llamo a un comodín, denuncio a maduro? Espero respuestas por favor, sigo muy triste”, señaló Cabello.