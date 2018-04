Cabello: Carabobo es el estado que tiene mayor número de carnetizados del PSUV

Prensa PSUV.- El primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello indicó que el estado Carabobo es el estado que tiene mayor número de carnetizados del PSUV, lo cual reafirma el compromiso de la militancia con los ideales chavistas.

“El día domingo llegamos a 4.903.000 carnet entregados. Es Carabobo el estado de Venezuela y eso habla de una cosa, habla de una victoria popular, habla del pueblo en la calle, organizado que va salir a dar la batalla”, manifestó el dirigente de la tolda roja.

A su vez, Cabello aseveró que en los próximos comicios previstos para el 20 de mayo, el pueblo venezolano obtendrá nuevamente la victoria electoral, lo cual garantizará la continuidad a los logros sociales alcanzados en estos 19 años de Revolución Bolivariana.

“Carabobo está lista para la Victoria. El 20 de Mayo gana Nicolás Maduro y con Maduro, gana la Patria, los jóvenes y las mujeres”, expresó Cabello

Durante el juramentación del Comando de Campaña Regional del estado Carabobo, Cabello destacó la necesidad de la unión de los pueblos del continente a fin de contrarrestar los ataques impulsados por el imperialismo norteamericano.

“Si no entendemos que la cosa es unidos, el imperialismo no va a destrozar cada quien por su lado. Si no entendemos que los países de America Latina y del Caribe deben unirse, lo que le están haciendo Venezuela se lo van hacer a cualquier país”, expresó el dirigente del PSUV.