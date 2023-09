Diosdado Cabello: La ONU, en este momento, es un instrumento de los Estados Unidos

Prensa PSUV.- Este lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello aseguró que la Organización de Naciones Unidas (ONU), es un instrumento de los Estados Unidos, que funciona de acuerdo a sus intereses.

“La ONU, en este momento, es un instrumento de los Estados Unidos y sus aliados, para presionar a quien ellos les parece”, indicó Cabello.

A su vez, manifestó que, elevar las voces del pueblo ante esta instancia internacional “es una gran perdedera de tiempo», ya que, a su consideración a la ONU, le es indiferente el clamor de los pueblos.

“Se hizo la Asamblea General de la ONU, si a mí me preguntan, es una gran perdedera de tiempo. Es mi opinión particular”, indicó Cabello.

Explicó que, para él ésta instancia internacional, no resuelve nada, no toma decisiones y no respetan ni las propias decisiones emitidas por las Naciones Unidas.

“Son escenarios, tampoco lo vamos a dejar solo”, precisó Cabello. Asimismo, hizo referencian a lo que en su momento, expresó el comandante, Hugo Chávez, quien insistía en la necesidad de que la ONU retomara los principios de su Carta Fundacional.

La ONU no ha logrado derrotar el unilateralismo

«Carta de las Naciones Unidas es un tratado internacional que codifica los principios básicos de las relaciones internacionales que van desde la igualdad soberana de los Estados a la prohibición del uso de fuerza en cualquier forma inconsistente con los propósitos de las Naciones Unidas», refiere la ONU.

Venezuela tuvo una participación importante en el 78º período de sesiones de la ONU, donde el canciller, Yván Gil expuso parte de los desafíos que enfrenta Venezuela y la humanidad, y la inacción por parte de la organización por contrarrestar los avances de las consecuencias del colonialismo e imperialismo en el mundo.

«Las Naciones Unidas, no ha logrado derrotar el unilateralismo de países que reproduciendo lógicas coloniales e imperiales, pretenden imponerse por encima de los principios consagrados en la Carta Fundacional de esta organización», dijo el canciller venezolano.