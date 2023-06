Diosdado Cabello: La lucha por la soberanía de Venezuela continúa

Prensa PSUV/MV.- Durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, el primer vicepresidente, Diosdado Cabello, indicó que ante el asedio imperial y de la derecha, la lucha por la soberanía de Venezuela continúa.

«Nosotros seguiremos aquí en Venezuela, luchando para que sea un país libre y soberano», expresó Cabello.

Ante las recientes declaraciones del opositor Juan Guaidó, donde no dio explicaciones de sus ingresos en el extranjero, Cabello indicó, «con una pregunta tan sencilla, él no supo qué decir», agregó, que no es el único que sostiene ese estilo de vida: «Así hay innumerables, no solo de la oposición sino «supuestos chavistas» también… Un corrupto de estos que vive en un palacio en Italia dice que vive de la pensión de PDVSA».

«Una persona que vive en Venezuela de manera decente, no puede irse del país a vivir despreocupadamente», resaltó el primer vicepresidente del PSUV.

Concluyó, indicando que los corruptos no tendrán respuestas ante los recursos robados, ya que no tienen coraje, «No tienen respuestas, para decir que es robado, no tienen coraje para decirlo. Son ladrones, pillos, se robaron la plata que les dieron para administrar… Los gringos eso no los perdonan, cada quien con las consecuencias de sus actos».