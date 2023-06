Diosdado Cabello: La Revolución con la escuela de Chávez y la experiencia de Nicolás Maduro ha garantizado la paz de este país

Foto: Con el Mazo DandoPrensa PSUV // Floriana Guzmán//.- Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desde la parroquia La Vega destacó que la Revolución bolivariana con la escuela de Hugo Chávez y la experiencia de Nicolás Maduro, «ha garantizado la paz de este país».

Durante su intervención el dirigente nacional precisó que el imperialismo norteamericano y la oposición venezolana realizaron campañas mediáticas para manipular a los jóvenes para que tomaran la decisión de irse de Venezuela, dividiendo familias y matando sus esperanzas al pedir sanciones y bloqueos contra el país.

«Es fácil ser manipulado cuando hay una gran campaña mediática que hizo que nuestros jóvenes se fueran de nuestro país y se dividieran familias por una gran campaña contra la propia patria. Es muy fácil que venga alguien de esas que pidieron sanciones, bloqueos, persecuciones, invasiones contra la patria y vengan ahora con su cara bien lavada a La Vega», dijo.

Asimismo, destacó que la oposición venezolana son unos inmorales, «se robaron CITGO, el oro de todos los venezolanos y después vienen a decir que las cosas están mal. Ustedes creen que los gringos van a lanzar una bomba y la van a lanzar en Alto Prado? Saben para dónde la van a lanzar?? Para los sectores populares porque ellos saben que allí está el pueblo que es revolucionario», manifestó.

En este sentido, Cabello expresó que al pueblo revolucionario tiene moral suficiente para regalarle a la oposición.

Por otra parte, indicó que «al pueblo no le van a borrar la memoria, ustedes tienen moral suficiente para regalarle a ellos (derecha), argumentos para revolcarlos. La oposición tiene dos años chillando porque el CNE que había no les gustaba, que los que estaban allí no eran buenos, la gente del CNE renunció y ahora están chillando porque quieren a los que estaban. De verdad, hay que pensar qué es lo que ellos quieren»,