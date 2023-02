Diosdado Cabello: “Este pueblo jamás se pondrá de rodillas ante el imperialismo norteamericano”

Prensa PSUV// Wilman Verdú//-. Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del partido Socialista Unido de Venezuela, y quien acompañó al Comandante Hugo Chávez, desde la génesis del pensamiento revolucionario que guía a la Patria bolivariana y a la Patria Grande, dijo este sábado en el marco de la celebración de los 31 años de aquel “por ahora”, que “Este pueblo jamás se pondrá de rodillas ante el imperialismo norteamericano”.

Refirió que, como pueblo no podemos dejarnos someter porque nuestro compromiso va más allá de nuestras fronteras, “esta revolución, es vanguardia de las luchas de los pueblos del mundo que nos ven, nos observan, nos siguen, y no podemos fallarles”.

“Nos alzamos entonces y seguimos alzados, llevamos 23 años aguantando las agresiones del imperialismo y aquí estamos de pie, no hay ni un solo venezolano que no haya recibido algún beneficio en muestra de amor de esta revolución; aquí uno se mete a un barrio, a cualquier comunidad del país, y lo que encuentra son elecciones de amor”. “Ese cuatro de febrero es y sigue siendo el por ahora y para siempre de esta época”. Evocó.

“El imperio controla las organizaciones del mundo, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, y todas las demás, están en este momento controladas por el gobierno de los Estados Unidos, pero aún así, no nos han doblegado ni torcido el brazo, aquí estamos unidos, seguiremos unidos y seguimos alzados”, afirmó Cabello.

“En aquel alzamiento el pueblo no nos acompañó porque venia de ser masacrado tres años antes por la Fuerza Armada, porque llevaron los gobernantes de la época a eso, a la FFAA; y empezó el Comandante, a crear la unión cívico militar. Es lo mejor que tiene la revolución, un soldado que se sabe pueblo y viceversa”.

Tal día como “hoy 4 de febrero, escucho este país a un hombre joven venezolano, lo primero que hizo fue asumir la responsabilidad por todos en un país, donde nadie se asumía responsable de nada, mandó un mensaje de esperanza, hay que trabajar, organizarse para seguir luchando”, y el pueblo lo entendió, explicó líder.

“Chávez, Tuvo la visión en menos de un minuto, de llamar a la paz para evitar más derramamiento de sangre y dijo que otras oportunidades tendremos y este país, se enrumbaría hacia un destino de paz y de prosperidad”. Recordó.

“Han pasado 31 años, pero el amor, respeto y consideración siguen íntegros y las ganas de seguir luchando siguen íntegros, para seguir luchando por este pueblo y por esta patria”.

Ante las adversidades “nos estamos levantando solos, gracias al trabajo del pueblo y la resistencia del presidente Nicolás Maduro, líder y guía de esta revolución”, aseguró.

Cabello, saludó la presencia de las bases del Partido Comunista de Venezuela y al respecto señaló: “Allí están las bases del PCV, alzados contra las cúpulas que hoy están del lado del imperialismo”.

Al ser consultado sobre el dialogo con la oposición venezolana, informó: “Ellos no tienen palabra, el dialogo no tiene sentido si la otra parte no cumple, y destacó: “los intereses particulares jamás estarán por encima de los intereses colectivos” y al respecto concluyó: “Estuvimos alzados hace 31 años y seguimos alzados, con nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros”, finalizó.