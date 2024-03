Diosdado Cabello: Estamos listos para la batalla y para la gran victoria

Prensa PSUV.- «El CNE puso la fecha y nosotros y nosotras estamos listos para la batalla y la gran victoria de las fuerzas de la Revolución Bolivariana», así lo aseveró el Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante rueda de prensa.

El dirigente nacional, aseveró que la tolda revolucionaria está lista para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Cabello, reiteró que las fuerzas revolucionarias están capacitadas y organizadas «yo estoy seguro de que pase lo que pase, nosotros venceremos».

Asimismo , señaló que el PSUV nunca propuso fecha, debido «a que nosotros siempre respetamos las reglas del juego, y estábamos preparados para la fecha que se decidiera».

Aseguró que con estas elecciones «el país saldrá más fortalecido, el país seguirá rumbo al crecimiento en igualdad».

En el mismo orden de ideas, precisó que las personas que estén inhabilitadas para las elecciones serán rechazadas por el sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral.

“Quien por alguna circunstancia esté en condiciones de inhabilitado o inhabilitada, cuando intente meterse en el sistema del CNE, el sistema lo va a rechazar de manera automática, no vale brujería, no vale nada, será rechazado por un sistema automatizado”, dijo.

Finalmente, explicó que en el sistema están reflejados todos los documentos de la Contraloría y todas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, “esto no es nuevo, siempre ha sido así, el que no cumpla con los requisitos no puede inscribirse, no hay forma ni manera, lo demás es seguir engañando”.