Diosdado Cabello: Estados Unidos no respeta a nadie en el mundo

Prensa PSUV // Floriana Guzmán//.- Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante la reunión semanal de la Dirección Nacional expresó que el gobierno de Estados Unidos no respeta a nadie en el mundo.

«No respeta ni partidos políticos, religiones ni continentes», indicó.

En este sentido, afirmó que para el imperio norteamericano Alex Saab es un trofeo que tienen allí.

«Venezuela ha pedido respeto y la no injerencia en los asuntos internos de nuestro país. No le pidamos cordura al gobierno de EE.UU, ellos no saben de eso», dijo.

«Estados Unidos no respeta a nadie en el mundo, tienen 50 millones de personas pasando hambre, no les importa eso», destacó.

Cabello concluyó resaltando que: «Nosotros estamos en la obligación de reclamar, pero ellos controlan los organismos internacionales».