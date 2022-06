Diosdado Cabello: EEUU no tiene la fortaleza para escuchar a un presidente diciéndole la verdad a los pueblos

Prensa PSUV//FG//.- Este lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, destacó que Estados Unidos no tiene la fortaleza para escuchar a un presidente diciéndole la verdad a los pueblos.

«El Comandante Chávez era la voz de los pueblos en esos escenarios y si invitan al presidente Nicolás Maduro, será la voz de los pueblos en la Cumbre de las Américas, pero les molestaría mucho escuchar las verdades de Venezuela», expresó Cabello.

Durante la reunión semanal de la Dirección Nacional, el dirigente precisó que la Cumbre de las Américas ya es una reunión entre personas que tienen afinidades y las voces que opinan diferente las silencian.

«Eso no fue una Cumbre es probable que sea la última, por el fracaso, por la forma en que la manejaron; allá cada quien con su consciencia, esos escenarios tienen que servir para aplanar las desigualdades, no hacia abajo si no hacia arriba» dijo.

Asimismo, manifestó que en dicho encuentro asistieron personas que expresaron las verdades de los países excluidos.

«Afortunadamente en esta Cumbre estuvieron presente voces, tenemos que reconocer que el presidente Fernández dijo sus verdades allá en esa reunión, así como el canciller mexicano», finalizó el dirigente.