Diosdado Cabello: La conciencia del pueblo no tiene precio

Diosdado Cabello Rondón, jefe del Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz, lideró este martes, un encuentro con jefes de comunidades, UBCh, de calle, así como de los Comandos parroquiales y sus estructuras, para el chequeo del método de organización 1×10, que trabaja el chavismo, como parte de su maquinaria de movilización para los comicios del venidero 21 de noviembre.

En la cita celebrada en el Teatro Municipal de Caracas, bajo estrictas medidas de bioseguridad se congregaron los liderazgos de las parroquias Macarao, Caricuao, Antímano, El Junquito y la Vega, que conforman el circuito cinco del municipio Libertador.

Los activistas midieron e identificaron los alcances obtenidos de cara al logro del 100% de la meta estimada por el Psuv, los partidos del Gppsb y los 43 movimientos sociales que conforman el Comando para la consolidación del 1×10.

Carmen Meléndez, candidata del GPPSB por Caracas, destacó la calidad del trabajo desarrollado en La Vega, y lo colocó como ejemplo para las demás parroquias al tiempo que agregó “nosotras y nosotros vamos a construir esa victoria contundente, no vamos a bajar la guardia”.

Afirmó Meléndez que “en Caracas, vamos a gobernar con el poder popular organizado, obedeciendo al pueblo; vamos a seguir construyendo la victoria completando el 1×10 y vamos a jugar todos, el rol que nos corresponde como revolucionarios, guerreros y patriotas”.

Por su parte, Diosdado Cabello, jefe del Comando Nacional de Campaña Aristóbulo Isturiz (Cncai), supervisó personalmente y en tiempo real los avances del 1×10, en las parroquias que conforman el circuito electoral, eligiendo al azar a cualquiera de los presentes y consultando personalmente el listado del 1×10.

Cabello, conectado al sistema automatizado llamó en vivo a los números de teléfonos de electores captados y conversó con ellos, demostrando la energía de la movilización popular y articulación en el infalible método que ha garantizado el triunfo de la revolución en la mayoría de los comicios celebrados en los últimos 20 años.

En relación a los adversarios y el Clap, Cabello expreso “La revolución no tiene ningún tipo de exclusión e inclusive, a veces, pasamos por pendejos, pero como decía Aristóbulo, aunque sean desagradecidos les hacemos llegar a todos y por partes iguales la gotita de petróleo”. Agregó: “Cuánto sabotaje no le han hecho a Nicolás Maduro en los últimos cinco años. Si fuera un opositor que estuviera en su lugar ya hubiesen entregado a Venezuela, la hubiesen repartido por pedacitos”.

Para cerrar Diosdado Cabello dijo “les agradezco esta reunión a los responsables del Comando Nacional, y a ustedes el pueblo, porque revisamos lo que tenemos que corregir y ese trabajo lo hacemos nosotros, las fallas las identificamos nosotros, las corregimos nosotros y lo que sea que tengamos que arreglar lo arreglaremos nosotros!, no tienen que venir nadie hacerlo y nosotros, andamos en la calle desde hace más de 20 años” y añadió “La conciencia del pueblo no tiene precio y en ese punto somos los necios, porque nosotras y nosotros los revolucionarios no tenemos precio y estos, que están aquí, los de Chávez; las de Chávez, son quienes después nos meterán allá, en los territorios cerquita con la gente, con el pueblo.