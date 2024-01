Diosdado Cabello: El chavismo está consolidado como fuerza política

Prensa PSUV/Mónica Vera.- Durante la primera rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela del 2024, el primer vicepresidente, Diosdado Cabello, destacó la unidad y consolidación de la fuerzas chavistas como un solo frente revolucionario.

Cabello expresó que la Revolución Bolivariana ha recibido diversos ataques, con el fin de dividir. Ante esto, la oposición pensó que al morir el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, la Revolución terminaría, “enfrentamos el dolor más duro que fue la pérdida del comandante Chávez… ellos daban que con la partida del comandante Chávez las fuerzas chavistas se iban a dividir, al contrario, nos unimos aún más”.

Sin embargo, esto ha permitido afianzar las fuerzas chavistas y unificar ante las distintas batallas, tratando desde la unidad mantener el legado del comandante Hugo Chávez, “Al no estar Chávez entendimos que juntos tenemos que tratar ser Chávez, unidos, divididos no vamos a ninguna parte y contra eso no podrán nunca nadie”.

En este sentido Cabello, indicó que, aunque muchos han sido cegados por los egos: “Nosotros tenemos una ventaja, tenemos un partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ese partido tiene su reglamento, tiene sus códigos, tiene sus mecanismos, y se aplica… Al final de toda esta historia, todo aquel que ha intentado montar tienda aparte, se seca”.

“Hoy día nosotros tenemos total y absoluta certeza de la unidad de la fuerza del chavismo, y el que quiera seguir creyendo al palangre o a los palangrista que sigas creyendo”, exhortó el primer vicepresidente del PSUV.

Finalmente, Cabello informó que el chavismo no es quien genera peleas internas a diferencia de otros sectores del país, y que por el contrario van en unidad con un solo candidato de cara a las elecciones presidenciales que se definen este 2024, “Las peleas no están en el chavismo… Nosotros vamos con un solo candidato”.