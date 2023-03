Diosdado Cabello: De aquí saldremos más fortalecidos que nunca

Prensa PSUV/Nazareth Yépez.- Este sábado, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello afirmó que la Revolución Bolivariana saldrá más fortalecida que nunca, esto con respecto a las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional en contra de la corrupción.

Durante su intervención en la Gran Marcha de Venezuela en contra de la corrupción ¡Los honestos somos más!, el dirigente nacional expresó: «No tengo ninguna duda que de aquí saldremos más fortalecidos, más unidos y más dispuestos a enfrentar todas las batallas que tengamos que enfrentar, porque nos asiste la razón».

En este sentido, indicó que el pueblo venezolano acompaña al presidente Nicolás Maduro en la lucha contra la corrupción, la burocracia, las desviaciones y los vicios.

«Nos asiste no solo la razón de este momento, sino la histórica. Un movimiento revolucionario que no luche contra la corrupción, no es un movimiento revolucionario, porque la corrupción no es un valor revolucionario», sostuvo.