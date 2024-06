Diosdado Cabello: El 1×10 tiene que ser absolutamente ético

Prensa PSUV – Floriana Guzmán// Este lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, expresó que: «El 1×10 tiene que ser absolutamente ético, de verdad. Nosotros chequeamos y revisamos».

«El 1×10 tiene que ser absolutamente ético, de verdad. Nosotros chequeamos y revisamos, la oposición es tan boba que cree que eso es asumir que no funciona, nos sirve para corregir errores y deficiencias. Tan positivo es nuestro 1×10 que la derecha como no tiene uno, tiene que…

«Cuando nosotros hacemos estas actividades de chequeo y revisión, es un proceso de crítica y autocrítica para lograr superar las debilidades que podamos tener», dijo.

En este sentido, destacó que sectores opositores venezolanos tienen que hablar del 1×10 electoral del Partido, por la sorprendente organización.

«La jornada extraordinaria del 1×10 electoral es tan positiva que la derecha no tiene su 1×10 y tiene que hablar del nuestro; no le queda de otra. No los vamos a enseñar como lo hacemos», destacó.

«El pueblo organizado va a salir a votar por Nicolás Maduro Moros», concluyó.