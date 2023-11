Descargue | Edición Nº 372 del Boletín Informativo del PSUV

BOLETÍN DEL PSUV NRO. 372

NO ES TIEMPO DE UN DEBATE PARA DISOLVER A LA OPINIÓN PÚBLICA, NO ES TIEMPO DE DIVIDIR A LOS VENEZOLANOS Y VENEZOLANAS, ES TIEMPO DE UN DEBATE PARA UNIR EL ALMA NACIONAL EN UN TODO. LA HISTORIA NO PERDONARÁ A LOS INDIFERENTES.

“…ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera —Dios sabe lo que hace—, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo, al frente de la Presidencia de la República, dirigiendo, junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta Patria.”

HUGO CHÁVEZ

COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS

“Nuestros Libertadores y Libertadoras dieron su vida por la liberación de nuestras tierras, vencieron hasta el último bastión del imperio español para cristalizar la Independencia de Venezuela. No permitiremos que nada ni nadie nos despoje de lo que por derecho histórico nos pertenece.”

NICOLÁS MADURO MOROS

COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS

PRESIDENTE HACEDOR DE LOS SUEÑOS Y ANHELOS DE TODO EL PUEBLO

“La campaña para llamar a la participación de pueblo en el referéndum por la defensa del Esequibo tiene que ser educativa, para que todas y todos los habitantes de esta patria conozcan los argumentos históricos que acompañan los reclamos de Venezuela sobre ese territorio.”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

DEFENSOR DE LA PATRIA CONTRA QUIEN SEA, DONDE SEA, COMO SEA

Nuestro Comandante Chávez siempre nos convocó a la unión para la paz, la producción, el trabajo y el estudio, todos y todas en perfecta unidad para lograr el bienestar para todas las familias venezolanas. Y con el Presidente Pueblo Conductor de Victorias Nicolás Maduro, seguimos por ese rumbo, unidos y trabajando por el crecimiento y felicidad en nuestra patria.

El Presidente Nicolás Maduro viene de lejos, de muchas luchas, batallas y victorias por la patria, por el pueblo. Es el resultado de las causas históricas y grandiosas de Libertadores y Libertadoras, lleva ese un gran legado que defiende con dignidad y valentía. Es Nicolás Maduro, el Presidente Pueblo Conductor de Victorias!!!

GUIADOS POR EL CONDUCTOR DE VICTORIAS, EL PRESIDENTE PUEBLO NICOLÁS MADURO NADA NOS DETENDRÁ. SI PODEMOS LOGRARLO Y VENCER!!!

PUEBLO UNIDO, PUEBLO INVENCIBLE

NOSOTROS VENCEREMOS!!!

Fidel Ernesto Vásquez

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO