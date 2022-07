DESCARGA Y COMPARTE: Edición Nº306 del Boletín Informativo del PSUV

Saludo fraterno a todas y todos, el hijo del Comandante Chávez, nuestro Comandante Presidente NICOLÁS MADURO MOROS lideriza el proceso de cambios en esta Nueva Época que transitamos para junto al pueblo conquistar la prosperidad y felicidad en paz, libertad, soberanía e independencia, por eso VAMOS CON EL 1X10 DEL BUEN GOBIERNO, LAS SEIS LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA NUEVA ÉPOCA Y LAS 3R.NETS HACIA LA PROSPERIDAD DEL PUEBLO, con este mensaje de nuestro Primer Vicepresidente del Psuv, mi Capitán DIOSDADO CABELLO RONDÓN, te anexamos el Boletín Informativo Nr 306 del Partido Socialista Unido de Venezuela. El partido de nuestro Comandante Chávez.

LEY ORGÁNICA DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, PARA SEGUIR CONSOLIDANDO LA CONFIANZA Y LA CREDIBILIDAD EN NUESTRO PAÍS

“Con este nuevo instrumento legal, construiremos las condiciones necesarias para darle confianza a las y los inversionistas del mundo. Es la hora de profundizar sus inversiones, y a los que todavía no la tienen les hago una invitación especial…Venezuela avanza en un proceso de transformación económica, donde el principal protagonista es el pueblo. Sigamos construyendo nuestro destino victorioso.”

NICOLÁS MADURO MOROS

COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ

COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS

«No hay nada que sea más valioso que el abrazo de un familiar, de la madre, del padre, de los hijos, de las hijas, de la esposa o del esposo, eso cura todos los males, entonces se ponen a hacerle caso a estas campañas que van a encontrar el sueño dorado en otro país, eso no existe, el sueño dorado lo construimos nosotros aquí en Venezuela, los venezolanos y las venezolanas trabajando, los que se quedaron aquí, que pasaron duros días, hoy pueden respirar con más calma. ¿Está solucionado el problema? No está, pero vamos en vías de solucionarlo gracias a los que se quedaron trabajando mañana, tarde y noche en este país, y gracias a la constancia del gobierno del compañero Presidente Nicolás Maduro Moros que no ha abandonado a ese pueblo, no ha abandonado a la clase trabajadora, no ha abandonado a nadie, hemos aguantado todos los ataques los hemos aguantado. Vénganse para acá muchachos, no estén creyéndole a quienes les ofrecen cosas en otros países, solo por hacerle daño a esta patria. Terminan ustedes mismos haciéndose daño. Aquí en Venezuela vamos a construir nosotros el futuro de todas y de todos, de las nietas, de los nietos y de los tataranietos y de las tataranietas, pero lo vamos a construir somos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros ni lo ha hecho por nosotros. Hemos ido avanzando, falta, sí, pero solo con la revolución vamos a abrir las puertas necesarias para la solución de los problemas y generar la felicidad, prosperidad, bienestar y unión de nuestro pueblo en paz, democracia, libertad en esta Nueva Época que con el 1×10 del Buen Gobierno y las 3R.NETS lo lograremos y Nosotros Venceremos!!!”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

HÉROE DEL 4F

DEFENSOR DE LA PATRIA CONTRA QUIEN SEA, DONDE SEA Y COMO SEA

HOY TENEMOS PATRIA

QUE VIVA LA PATRIA

CON LAS 3R.NETS, EL 1×10 DEL BUEN GOBIERNO Y CON NUESTRO CONDUCTOR DE VICTORIAS EL COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ NICOLÁS MADURO MOROS HAREMOS IRREVERSIBLE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

NOSOTROS VENCEREMOS!!!

Fidel Ernesto Vásquez

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA PSUV

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE OBRERO CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO MOROS

PULSA AQUÍ: BOLETIN INFORMATIVO DEL PSUV Nr 306-Carpeta Fidel Ernesto Vasquez 22.07.2022