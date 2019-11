Congreso Internacional Afrodescendientes contempla erradicar el racismo

Prensa PSUV.- Un total de 500 delegados, entre ellos unos cien invitados extranjeros y 400 nacionales, participan en el Congreso Internacional Afrodescendientes, que continúa este lunes,en el Hotel Alba Caracas, en este sentido los cimarrones contemplan establecer acuerdos que les permita avanzar hacia la erradicación del racismo en el mundo.

En las cinco mesas de trabajo que se desarrollan, se dio lectura al documento base que fue acordado en el periplo nacional, previo al encuentro internacional.

Desarrollar indicadores para el Decenio Internacional para las Personas Afrodescendientes, abordar mecanismos de acción para un movimiento, promover la mujer afrodescendiente, mecanismos para erradicar los prejuicios etnorraciales y definir estrategia para sensibilizar son los objetivos discutidos en el Congreso.

«Es una mezcla de cultura. Contar su historia y ayudar a aprender de una experiencia de vida. No dejen a los hombres de lado. En Francia, ayudamos a las personas de color para resolver sus problemas, pero enfatizamos a juventud francesa» dijo Mariko Grandir, delegado de Francia.

Entre tanto, Darlene Lozis expresó que actualmente en Haití, se está llevando a cabo una lucha que tiene como objetivo consolidar la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre.

«Estamos en momentos difíciles, problemas entre mujeres y hombre. No existe la igualdad entre ellos. La mujer debe tener el poder, no son mejores que los hombres, pero debe hacer respetar en un contexto machista. La mujer debe estar al lado del hombre, no atrás. La visión de sociedad que queremos debe ser de igualdad», comentó Lozis.