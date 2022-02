Comunas se reorganizan a partir de las 3R.Nets

Llevar a cada comuna del país un debate para definir la reorganización social, en el contexto de las 3R.Nets planteadas por el Presidente Nicolás Maduro, fue uno de los planteamientos surgidos en un encuentro de trabajo, este viernes en Caracas, como parte del Congreso Bicentenario de los Pueblos.

«La comuna es un territorio y es a la vez un nivel de gobierno democrático, participativo y amplio. Por diversas razones hay territorios en los que esta lógica no se aplica, como también hay espacios en los que las comunas no tienen bien definidas sus responsabilidades o no cuentan con los recursos para ello, por eso creo que definir bien las tareas va a ayudar mucho a que nos reorganicemos para pasar a la ofensiva, y creo también que las 3R es el mejor contexto», declaró durante la actividad el coordinador nacional del congreso, Héctor Rodríguez.

Asimismo, Rodríguez insistió en la necesidad de impulsar el carácter productivo de las comunas, pues el país estaba anclado a una lógica de renta petrolera «que hoy no tenemos», y a lo que se suman la pandemia y el bloqueo económico, que complican la transferencia de responsabilidades desde el gobierno al territorio comunal.

En todos los espacios

El coordinador nacional del Congreso Bicentenario de los Pueblos exhortó a los líderes comunales apoyar el impulso de estas formas de organización social y de gobierno a todo el territorio nacional.

«Si logramos que haya democracia participativa y protagónica en todo el territorio, con amplitud, estamos ganando la batalla ideológica, el avance del socialismo», adujo.

A propósito de esto, Rodríguez pidió incluir en esta tarea «la batalla en lo comunicacional, para promover lo comunal en el plano de

la subjetividad».

«Estamos frente a una guerra comunicacional que se fundamenta en la big data y las grandes corporaciones de la comunicación, en las redes sociales, que logran imponer opinión, entonces, vamos a organizarnos para entrar en esta dinámica y desde ahí cumplir con nuestra meta de consolidar las comunas en todo el país», acentuó.

PSUV Miranda