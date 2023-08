CARICUAO | Diosdado Cabello: El antídoto contra la violencia es la movilización popular

Prensa PSUV.- Este martes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello afirmó que el antídoto contra la violencia es la movilización popular.

Durante una movilización de las fuerzas revolucionarias en la parroquia Caricuao de Caracas, el dirigente nacional llamó al pueblo venezolano a mantenerse movilizado y aseguró que la violencia en Venezuela está representada en la oposición venezolana.

«Nosotros tenemos que mantenernos movilizados, pero movilizados no solo para hacer una marcha sino debemos estar pendientes, inteligencia popular; porque a ellos (derecha) no les importa atentar contra nuestro pueblo, no les importa atentar contra ellos mismos con tal de lograr el objetivo de poner el nombre de Venezuela en el mundo como un Estado violento», indicó.

En este sentido, recordó que han sido el presidente Nicolás Maduro y el Comandante Hugo Chávez baluartes de la paz, porque «no hay evento en el que Nicolás no solo llame a la paz sino a preservarla; otro factor importante es la unidad de las fuerzas revolucionarias».

Acotó que si la oposición quiere ver un pueblo desobediente, ese es el pueblo chavista, «porque ese sí es un pueblo rebelde que sabe hacerlo, que no nos rendimos, que no nos da miedo y cuando nos vamos para la calle, seguimos en la calle hasta lograr la victoria».