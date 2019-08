Cargado de moral y amor por la Patria se desarrolló encuentro formativo del PSUV en Falcón

Una sola historia viviente a través de dos niños veleños dieron inicio moralizante al Encuentro de Estructuras de Formación del Psuv Falcón. Acto presidido por el líder político del estado, gobernador Víctor Clark y el vicepresidente de Formación del Psuv Héctor Rodríguez Castro.

Durante el mismo, el gobernador Víctor Clark expresó su mensaje a la militancia falconiana reconociendo las batallas que se han librado y las que vendrán, ya que mientras exista el imperio y un pueblo queriendo ser libre vendrán más batallas que luchar, aseveró.

Indicó Clark que “No hay partido revolucionario y no hay partido socialista sino hay cuadros que comprendan cuál es su papel (…) Aquí hay un equipo, la militancia de años, la experiencia de toda una vida, pero también hay una juventud, una energía renovadora, que tiene la tarea de seguir formándose, no pueden ganarnos ni por la fuerza, ni por la razón, tenemos que seguir apostándole a la inteligencia.”

El mandatario regional manifestó que hay dos tareas actuales, recuperar el país desde el punto de vista económico, pero además hay que preservar la identidad nacionalista y su moral, con la formación. “Somos bolivarianos antes que cualquier cosa y debemos seguir llevando esta tarea revolucionaria”.

Por su parte el vicepresidente de Formación del Psuv, Héctor Rodríguez Castro desarrolló un discurso pedagógico ejemplificado en la cotidianidad venezolana que permitió la comprensión tangible del método creado y debatido profundamente en la dirección nacional del Partido para la formación de seis públicos objetivos: la sociedad, la militancia, el liderazgo de calle, la dirigencia municipal, regional y nacional, los movimientos y el público internacional.

Asímismo Rodríguez desmontó las cuatro grandes matrices que la oposición venezolana ha querido instalar como que _»el bloqueo comenzó este año»_, siendo que inició con la partida física del Comandante Chávez al elevar el riesgo país, _»La culpa es del modelo»_, siendo falso ya que el modelo revolucionario mantuvo a Venezuela con excelentes índices en todos los ámbitos durante los primeros 15 años de revolución, _»Se robaron el dinero, no hubo política de ahorro»_, es otra de las mentiras debido a que durante esos años hubo recursos para el pueblo desde computadoras, alimentos, masificación de la educación, viviendas, entre otros, además se canceló la deuda contraída y la última gran ficción se refiere a que _»el bloqueo no es contra el pueblo sino contra los políticos»_ cuando es evidente que Venezuela no puede importar medicinas, alimentos y todo lo que se necesita, teniendo que buscar terceros para hacer las compras, encareciendo los costos.

“Es el amor el que mueve la causa revolucionaria, la fuerza para crecernos en las más grandes dificultades, por amor somos capaces de todo, y vamos a vencer, estamos atravesando un momento complejo, el pueblo está sometido a difíciles pruebas, lo he comparado con el paso a los Andes y nos toca nuevamente con en la época de Bolívar fajarnos contra el imperialismo hasta vencer” puntualizó.

Durante el acto el responsable estadal de la Formación e ideología del Psuv Falcón, Jorge Luis Chirinos presentó el informe de esta estructura detallando que en Falcón existen 171 centros de formación, 348 ambientes de formación, 684 mediadores que forman parte de las plantas profesorales en formación, 1120 círculos de lectura, para un total de 7300 camaradas en formación, desde la militancia de base.

“Este es el rostro vigoroso, afirmativo de Falcón que expresa que aquí no se rinde nadie. Podrán bloquearnos, sancionarnos, podrán matar a muchos de nosotros como lo hicieron con Guaicaipuro, Miranda, Zamora, Chávez, pero jamás podrán matar el ideal de la revolución venezolana, el ideal chavista.”

Para finalizar, Héctor Rodríguez propuso que para el próximo año en el marco del Día de la Bandera, los estados Miranda y Falcón realicen un intercambio de banderas realizadas por las comunidades para hacer un hermanamiento entre el estado que vio llegar el tricolor patrio y el estado que lleva su nombre.