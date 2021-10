Cabello: Estas elecciones del  21N tienen que servirnos para consolidar la Revolución Bolivariana

Prensa PSUV.- Este jueves, el jefe nacional de Campaña Aristóbulo Istúriz, Diosdado Cabello manifestó que las elecciones del próximo 21 de noviembre, deben servir como un instrumento para consolidar un gran triunfo de las fuerzas revolucionarias y avanzar en la continuidad de la Revolución Bolivariana.

“Estas elecciones del 21 de noviembre tiene que servirnos a nosotros para consolidar la Revolución Bolivariana, aquí en Lara no hay discusión, desde el punto de vista comparativo de la cualidad como persona, como ser humanos de los candidatos, Adolfo Pereira un ciudadano ejemplar, uno de nosotros, de los que no se raja, de los que no se rinden”, indicó Cabello.

Durante el acto de juramentación del Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz en el estado Lara, Cabello refirió que los candidatos de la derecha, en diversas oportunidades, han traicionado al pueblo, que a su consideración “es lo peor que puede haber”, expresó Cabello.

A su vez, Cabello destacó el carácter combativo del pueblo larense, que ha estado en vanguardia de la defensa de la Revolución Bolivariana.

El Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello recordó que este 7 de Octubre se conmemoran 9 años de la gran victoria popular del comandante Hugo Chávez, en tal sentido, precisó “7 avenidas llenas, llena de corazones, de amor por un líder y de un líder por un pueblo. Hoy nosotros convocamos nuevamente a la consciencia del pueblo para seguir avanzando”, manifestó Cabello.