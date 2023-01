Cabello: ¡Contra Venezuela no han levantado ni una sanción, el bloqueo y la persecución siguen igual!

Este miércoles, 18 de enero, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que Estados Unidos no ha levantado ninguna sanción contra el país, por lo que el bloqueo y las persecuciones siguen exactamente igual.

«Contra Venezuela no han levantado ni una sanción, le informamos a nuestra gente ni una sola sanción contra Venezuela ha sido levantada por EEUU, ni una (…) el bloqueo sigue exactamente igual, la persecuciones siguen exactamente igual», aseveró Cabello durante su programa Con el Mazo Dando N° 417.

En ese sentido, aclaró que el tema de las licencias a empresas como Chevrón no tiene nada que ver con el levantamiento de sanciones a Venezuela. «Ellos dicen que la licencias de las empresas petroleras es un indicio que liberaron sanciones, no, contra Venezuela no han liberado ni una sanción (…) esas licencias que ellos le dan a sus empresas si quieren se las quitan, eso es problema de ellos, pero ni una sola sanción han levantado contra Venezuela», explicó.

Aseguró que EEUU definitivamente siempre han tenido «una política equivocada contra nuestro país, pero su arrogancia no le permite reconocer que se equivocaron, su arrogancia es muy grande», al referir que ahora tratan de pasar el tema de Juanito Alimaña (Juan Guaidó) para que al mundo se le olvide que ellos lo apoyaron.

«Ahora con el acuerdo le dijeron a la gente que ellos no tienen plata y que no tienen de dónde sacar ese dinero para ponerlo, que por qué firmaron eso, a los maulas de aquí de Venezuela, a esos que fueron para allá a pedir líneas de lo que iban hacer», apuntó y destacó que si la oposición no cumple su palabra el Gobierno Bolivariano no se volverá a sentar porque «tienen que empezar cumpliendo su palabra».

Apuntó que ya no es amenaza que EEUU siga diciendo que nos van a imponer más sanciones, porque esa forma parte de las políticas equivocadas del imperialismo contra nuestro país, el cual ha sabido resistir «gracias a la consciencia de nuestro Pueblo que está claro en eso».

Con el Mazo Dando