Cabello: Cada experimento del imperialismo para salir de la Revolución, lo que ha hecho es fortalecernos

Prensa PSUV.- Este jueves, se juramentó al Equipo Político en el estado Carabobo del Partido Socialista Unido de Venezuela, en este sentido, el primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello aseguró que el pueblo venezolano ha sido víctima de los experimentos del imperialismo norteamericano, que buscan acabar con la Revolución Bolivariana.

En tal sentido, señaló que, pese a las pretensiones de acabar con los sueños de los venezolanos de ser libres, soberanos e independiente, Venezuela ha venido acrecentando su espíritu de lucha y batalla, en medio de las dificultades.

«El imperialismo existe y es perverso, tiene lacayos adentro y afuera, tiene gobierno en países que están a las órdenes de ellos, nosotros hemos sido un laboratorio, cada experimento que hace el imperialismo para salir de la Revolución, lo que ha hecho es fortalecer, nos ha llenado el alma y el espíritu para seguir luchando, para no rendirnos», indicó Cabello.

Refirió que ya las batallas en Venezuela, no son contra las artimañas de algunos sectores de la oposición venezolana, sino contra el Gobierno de los Estados Unidos, quienes pretenden apoderarse de las riquezas y recursos de los venezolanos.

«Nosotros no nos estamos enfrentando a los bate quebrados de Primero Justicia, Voluntad Popular, a los Adecos, no, nosotros nos estamos enfrentando, y lo debemos tener muy claro, nos estamos enfrentando a los enemigos históricos de los pueblos que buscan su liberación que es el imperialismo norteamericano», Manifestó Cabello.

Por último, el capitán Diosdado Cabello, precisó que Estados Unidos no buscar hacer negocios con Venezuela para comprar el petróleo, si no que persigue la idea de robar el crudo, como lo hicieron en la Cuarta República.

«El imperialismo norteamericano no descansa, no se rinde y es arrogante, carece de escrúpulos, y ellos fijaron su vista sobre Venezuela, porque en verdad Estados Unidos no le quiere comprar petróleo a Venezuela, Estados Unidos le quiere robar el petróleo a Venezuela se lo quieren arrebatar como lo hicieron durante más de 100 años»,