Cabello a la comisión de observadores de la UE : Sepan que están en un país libre

Prensa PSUV.- Este miércoles, el Jefe del Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz, Diosdado Cabello advirtió sobre las pretensiones de la comisión de observadores enviada por la Unión Europea al país, de cara a las megaelecciones del 21 de noviembre, por lo que precisó que Venezuela es un pueblo libre, soberano e independiente.

“Sepan que están en un país libre”, manifestó Cabello, asimismo catalogó a los observadores como “entrépitos, que quieren meterse en los asuntos internos de Venezuela”, expresó Diosdado Cabello.

En este sentido, exhortó al pueblo venezolano a poner en su sitio a quienes pretenden torpedear el proceso democrático, soberano e independiente que transita Venezuela, rumbo a las megaelecciones.

Señaló que la comisión de la UE, fueron hasta Conatel para revisar detalles de las concesiones entregadas a las emisoras de radio en Venezuela, un acto que, fuera de ejercer la función de un observador internacional, violenta las normas internacionales, en medio de las elecciones en el país.

“La función de un observador internacional no es meterse en los asuntos internos de un país, eso no es problema suyo, usted no vino para acá a ver si la oposición se va a unir o no se va a unir”, refirió Cabello.

Movimientos Sociales en Revolución Bolivariana

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello indicó que gracias a los principios de la Revolución Bolivariana, ideados por el comandante Hugo Chávez, hoy los movimientos sociales tienen voz y participación activa en los procesos sociales, políticos y económicos en el país.

“Gracias a la Revolución Bolivariana, gracias a la visión del Comandante Hugo Chávez, porque todos estos movimiento siempre existieron, pero eran objetivo de los Gobiernos de turno para perseguir al pueblo organizado en cualquiera de sus formas”, indicó Cabello.

Esto durante el desarrollo de una actividad para hacer el chequeo de la maquinaria del 1×10 de los Movimientos Sociales de Miranda y La Guaira, en el parque Los Caobos, de la ciudad de Caracas,