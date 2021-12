Arreaza propone gobernar Barinas incorporando las estructuras organizativas del poder popular

Jorge Arreaza, candidato por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar para la Gobernación del Estado Barinas, visitó este domingo la Ciudad de Nutria, del municipio Sosa, estado Barinas, desde donde trató temas fundamentales para el desarrollo del estado.

Dijo el candidato que “el 9 de enero no es un punto de llegada, el nueve y 10 de enero son puntos de partida porque hay demasiado por hacer y eso, no lo hará un gobernador solo, o con un equipo; yo voy a gobernar con barineses y barinesas, tengan ustedes la certeza de eso”.

En la jornada, el pueblo presente reconoció la mejoría importante registrada en el suministro de combustible automotor mientras en paralelo, “se sigue trabajando para resolver de una vez por todas la distribución del gas doméstico, sobre el cual ya se han tomado algunas acciones medulares”, expresó Arreaza.

Informó haber planteado a los altos ejecutivos de Pdvsa Barinas que “esto no es porque estamos en campaña, esto tiene que ser así siempre y mejorar progresivamente hasta que la gente no tenga que dedicar su tiempo a una cola para obtener gasolina o gasoil”.

Sobre la vialidad agrícola expresó: “respetuosamente he mandado a inspeccionar Corpo Barinas, para que cada maquinaria arrumada o destinada a usos distintos a su naturaleza sea puesta al servicio de los pueblos y comunidades agrícolas para abrir las vías, sacar la producción y entrar con los insumos”.

“Sobre los insumos y fertilizantes también estamos tomando medidas porque siento un profundo amor por Barinas”, -dijo-, “estado que conozco porque me lo mostró palmo a palmo, manejando por aquí, el comandante Chávez. Algunos me dicen tienes que ir allá o acá, pero no hace falta porque ustedes son mis ojos, son mis alertas, son ustedes quienes priorizan los problemas que tenemos que resolver”, enfatizó.

Arreaza, informó que “el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de Servicios Públicos, están trabajando por la reunificación del país por vías fluviales y dentro de ese proyecto de reunificación estamos en punto neurálgico”.

Frente a las responsabilidades que implican gobernar con las bases expresó: “los jefes y jefas de calle, de comunidad, tienen una gran tarea no solo para buscar votos o garantizar el Clap; es para gobernar desde las estructuras de nuestro partido y los demás partidos del GppSB, los frentes sociales, consejos comunales y las comunas”.

“No hay en América Latina, partido alguno que tenga las estructuras que tenemos nosotros y el Presidente Maduro está yendo más allá hablando del 1×10, no para buscar votos sino para gobernar, escuchar y conocer los problemas”, aseguró.

Expresó “Tenemos que ejercer el poder que nos está dando el pueblo. No es solamente para hacer asambleas y pedir, es para gobernar. Tendrán en la Gobernación de Barinas un comunero, un compañero jefe del estado que estará con ustedes gobernando en las calles y en el campo”.

Por su parte María Ribas, vocera de las comunidades agrícolas dijo a Arreaza: “yo sé que usted es la esperanza para resolver los problemas” (…); “No queremos dejar Barinas en manos del imperio y queremos que nos ayude en eso, Chávez fue feminista y yo creo y sé, que usted también y por ello, cuenta con el respaldo de las comunas, de las UBCH, de las mujeres de Sosa, Simón Bolívar, Puerto de Nutrias, El Regalo, Santa Catalina, Paso del Guamo; todas dispuestos a trabajar por la revolución y el legado de Chávez”. Concluyò.

CCAI Barinas