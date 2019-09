12 millones 600 mil firmas fueron registradas en la jornada mundial ‘No more Trump’.

Prensa PSUV.- Este lunes, el Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello informó que hasta el momento han sido registradas, en la jornada mundial No more Trump, un total de 12 millones 600 mil firmas.

“Lo que demuestra esta cantidad de firmas recogidas es que muchas personas que no son chavistas han firmado por la paz. Extraordinario éxito de recolección de firmas, en todo el territorio nacional”, precisó Cabello.

Asimismo, el miembro de la tolda roja refirió que las rúbricas serán entregadas al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, durante Asamblea que realizará este organismo, prevista para el próximo mes de septiembre.

De igual forma, manifestó que esta jornada tiene un valioso significado moral para quienes apuestan por la paz y la estabilidad del país, frente a las pretensiones imperialistas de generar zozobra en el territorio venezolano.

“Nosotros cuando pedimos y cuando decimos No Más Trump, no estamos pidiendo por el chavismo, estamos pidiendo por Venezuela, incluye a los opositores, a quienes son chavistas y además incluye al espacio de la oposición que no tienen identidad política”, expresó Cabello.