Soldado – Pueblo

Por: Vladimir Castillo

El Acervo.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desciende directamente de los ejércitos populares de Simón Bolívar, ejercito de Libertadores, desciende de nuestras y nuestros aguerridos indígenas, desciende de las huestes de libertarios de José Leonardo Chirinos y también desciende de las montoneras humildes pero conscientes de Ezequiel Zamora. De allí que nuestros soldados sean pueblo y que nuestros oficiales sean pueblo. Nuestro Comandante Supremo es el mejor ejemplo de este devenir histórico. Surgido de las entrañas de la Patria, de su pueblo más humilde, supo encarnar las aspiraciones y necesidades de todo el Pueblo y supo dar ejemplo de tenacidad, honestidad y entrega, dio su vida por hacer mejor la vida de toda una Nación, de toda Nuestra América, por los desamparados y necesitados del mundo entero, dio la vida por hacer realidad los ideales bolivarianos, robinsonianos, zamoranos. Y esto sin duda obliga, impulsa y da fuerza a todo un país y sobre todo a su pueblo en uniforme.

El compromiso.

Nuestra FANB heredera digna y valiente de todo este acervo histórico, está dando ejemplo al mundo de lucidez, de coraje, de arrojo y de respeto al Pueblo y así misma, al mantener y profundizar su posición bolivariana y chavista. Al crear Doctrina Militar acorde a esto, capaz de derrotar al bravucón “tigre de papel” y sus tristes perritos (léase el cartel de Lima y Europa, con importantes excepciones, Grecia, Italia, Servia, Bielorrusia y Rusia), organizándose con métodos populares de lucha, demostradamente victoriosos por el pueblo y los dirigentes de Vietnam. Siendo cada vez más Pueblo-Fuerza Armada, Fuerza Armada-Pueblo.

La guerra.

El mundo blanco, europeo occidental y sus tóxicas emanaciones, EEUU, Canadá, Australia, invasoras, ladrones de tierras y recursos, asesinas de mundos, lenguas, culturas y muchos seres humanos, nos están imponiendo una guerra con muy diversos frentes, comunicacional, psicológico, económico, diplomático con diversas doctrinas y teorías, teoría de la “Legitima Defensa”, teoría de la “Inteligencia Estratégica”, teoría de los “Estados Villanos”, teoría del “Derecho a Proteger”, teoría del “Caos”, teoría del “Estado fallido”, etc, todas estas agresiones se convierten, de una manera u otra, en actos terroristas, contra toda la población civil de nuestra Nación. El bloqueo financiero y ahora también de bienes y servicios, el robo de nuestras cuentas y activos son actos malévolos que violan todas los convenios internacionales, las normas diplomáticas, las del sistema financiero, las de la Organización Mundial del Comercio, violan también el Derecho establecido en sus propios Estados, viola la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena y pare de contar. Todas y cada una de estas violaciones se convierten en actos terroristas y de lesa humanidad al afectar a todos los niños, ancianos, hombre y mujeres de un país, sin distingos de clase, religión, edad y posición política.

Como no han podido lograr su propósito con todo este ataque, ahora están diciendo y actuando para escalar a agresiones más violentas, físicas y directas, a través del financiamiento de grupos paramilitares, grupos de mercenarios, de terroristas reclutados entre el lumpen criminal y las peores bandas de asesinos de Colombia, Honduras y El Salvador y hasta se han planteado la posibilidad de “importar” extremistas reaccionarios del medio oriente. Todas sus “opciones” son criminales y derivan planificadamente en muerte de inocentes.

El intento de sedición.

La derecha venezolana y en general la derecha, siempre ha tenido su mayor aliado cuando logran separar a los soldados de su pueblo, cuando los oficiales provienen de familias oligárquicas, adineradas y además lacayas y serviles del imperio de turno. En Venezuela, históricamente, la oficialidad ha provenido, en su gran mayoría, del pueblo, lo más de las clases medias y ni que decir de los soldados y sub oficiales y más aún nuestra Milicia Bolivariana, pero lo más importante es que han tomado conciencia social, el Comandante Chávez sembró conciencia en todos los estamentos y componentes de la FANB. Han tratado de comprar a estos patriotas y se han encontrado con una muralla. Los muy pocos que han traicionado, hoy se encuentran sufriendo la suerte de todo traidor a la Patria: despreciados por el Pueblo y por sus ex compañeros, hechos harapos, en el estercolero de la historia, despreciados y desechados por quienes les convencieron de traicionar. No valían mucho y ahora no valen nada.

Leales siempre.

Los soldados venezolanos, bolivarianos y chavistas están dando un ejemplo excepcional a las generaciones futuras de patriotas en toda Nuestra América y el mundo. Su lucha por la soberanía, por nuestra segunda y definitiva independencia, su compromiso con el pueblo de donde provienen, el respeto a nuestra Constitución y a las decisiones emanadas de las entrañas de la Patria. El compromiso con los ideales bolivarianos, robinsonianos, zamoranos y chavistas. Su lucha contra el imperialismo y el neo colonialismo, su lucha por un mundo multipolar, con justicia social, pleno para todos y todas y siempre pendiente de los derechos de nuestra Pacha mama. Su capacidad de integración con las organizaciones de base y nuestra realidad organizativa, Comunas y Consejos Comunales y sobre todo su lealtad al proyecto bolivariano y al Presidente Constitucional Nicolás Maduro. Por esto y más tiene y tendrá el pleno respeto y admiración del Pueblo noble y luchador y de todos los pueblos libres del mundo y juntos seguiremos haciendo cada vez más sólida y perfecta nuestra unión cívico – militar.

¡Leales Siempre!

¡Traidores Nunca!