¿La carta oscura o el miedo a millón?

Por: Geovanni Peña

Fue noticia de interés nacional la firma de la aceptación de la soberanía el próximo 28 de julio,por parte de 8 Candidatos que se disputaran en gallarda lid Democrática la Presidencia de la República.

Esto es Expresión de Civismo y Convicción, ademas de fiel apego a los veredictos de la Expresión del Pueblo y del impecable trabajo de quoenes garantizan el sano desarrollo del proceso electoral.

Es decir todos, o casi todos, firmaron en estar de acuerdo con los resultados del CNE emita en el y los momentos que consideren necesarios y concretos,que no son otros que la voluntad expresada por un pueblo, que sin lugar a dudas ya está experimentado en estas lides electorales.

Hay que recordar que la Soberanía radica Intransferiblemente en el Pueblo y se expresa a través del Voto asi como en otrps mediosdescritos en nuestra carta magna;Es importante resaltar que así lo reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Entonces, quienes no fueron a firmar, sencillamente no aceptan ni la Constitución, ni la Soberanía del Pueblo.

Así son ese grupo opositor manipulados por una perversa golpista y un Pendón, no fueron a firmar porque no creen en las leyes, no creen en el Pueblo, no creen en las Instituciones y no creen en la Patria. Ellos no creen, no acatan, no respetan la Soberanía del Pueblo porque son unos pro golpistas, guarimberos, violentos y fascistas.

Está opocision es pro imperialista que quiere seguir con el tutelaje del gobierno de Estados Unidos, un imperio saqueador y hambreador de pueblos.

Pero les afirmamos que este Sabio y Estoico Pueblo es conciente, patriota,demócrata y más aún sabrá defender la Victoria de nuestro Lider Nicolás Maduro Moros.

No firmaron okk,el 28 de Julio el Pueblo les dirá No Ganaron.